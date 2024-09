"NE ŽELIMO SAMI SEBE DA UBIJAMO" Piksi posle Španije jasan: Nije ovo vojska, pa da izdajete naređenja i da vas neko slepo sluša...

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi, govorio je na konferenciji za medije posle remija sa Španijom (0:0) na startu Lige nacija.

"Sve što smo uradili večeras, to smo radili na treningu i pokušali da uvežbamo najbolje što možemo u taktičkom smislu. Da bude spremna da odgovori na stil igre koji je poznat u španskoj reprezentaciji. Momci su pokazali neverovatnu taktičku disciplinu, požrtvovanost i nagrađeni su dobrim rezultatom protiv zaista moćne ekipe kao što je Španija. Baš kao što sam očekivao i imao sam sliku ispred sebe kako treba da izgledamo. Ako pomislite da možete sa njima u visokoj zoni, da trčite i glumite neki presing, to je ravno samoubistvu. Pošto ne želimo sami sebe da ubijamo, morali smo ovako da igramo. Prepuštali smo im posed, jer oni protiv bilo koga da igraju, igrali bi ovako. Momci su pokazali kako se bori za svoju zemlju, za reprezentaciju i sa te strane sve pohvale njima. Dobar rezultat, naravno. Mogli smo da pobedimo, ali i da izgubimo, ali ovo daje satisfakciju treneru", rekao je Stojković u uvodnoj reči.

foto: Dado Đilas

Nastavio je da govori o pripremi za meč i naročito se osvrnuo na debitante.

"Znali smo da možemo da dođemo u poziciju da iskoristimo šanse koje će sigurno doći. To su momenti kada oduzmete loptu i onda krenete u kontrapanad. U tom smislu smo reagovali brzinski, nismo to kaznili, ali mi se dopao takav način igre. To sam danas na sastanku rekao igračima, da budu strpljivi i da će sigurno doći šansa. Nije ovo vojska, pa da izdajete naređenja i da vas neko slepo sluša. Igrači reaguju na terenu, tu nema dileme i ne treba da se izmišlja topla voda. Strahovita tehnička superiornost Španije je takva kakva je, ali svako razbijanje te defanzive vas vodi u ponor. Dosta pametno smo poštovali zahteve i pripreme za ovu utakmicu. Jako mi je drago da je ova mladost pokazala da može da se računa na nju. Imali smo trojicu debitanata koji su po prvi put igrali za A tim (Nedeljković, Belić i Simić). Moraš da se žrtvuješ i rekao sam u najavi da možete očekivati hrabru Srbiju i to je moj lični utisak. Ne znam kako će mediji i javnost to propratiti. Zahvalio bih se i publici na podršci igračima, jer kilometri su istrčani večeras i to su momci zaslužili", dodao je Stojković.

foto: Dado Đilas

Poseban deo konferencije posvećen je štoperskom paru Milenković-Pavlović.

"Drago mi je što sam odlučio da on bude kapiten, jer ima 57 utakmica. Mislim da mu je ovo 58. Igrač sa najviše utakmica u logično je bilo dati njemu kapitensku traku. Obzirom da znam njegove igračke kvalitete, ali ga i poznajem kao čoveka, te mislim da je opravdao ulogu kapitena u ovoj reprezentaciji Srbije. Što se Pavlovića tiče, Evropsko prvenstvo je odigrao veoma dobro, potom je nagrada došla u vidu transfera u klub kao što je Milan. To je igrač koji apsolutno nema strah da uđe u rizik i koji može loptu da iznese duboko u polje protivnika. Ne samo oni, nego i mali Kosta Nedeljković koji deluje da je tu mnogo, mnogo godina. To su lepe vesti za nas, za reprezentaciju", nastavio je Piksi.

