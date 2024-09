PIKSI IZMEĐU REDOVA ŽESTOKO ISPROZIVAO RADETA BOGDANOVIĆA?! Nije zaboravio šta je sve pričao, jedva je dočekao da uzvrati udarac!

Fudbalska reprezentacija Srbije ostavila je sjajan utisak na startu takmičenja u Ligi nacija.

Orlovi su u prvom kolu A grupe Lige nacija odigrali nerešeno 0:0 sa aktuelnim šampionom Evrope, reprezentacijom Španije.

Posle niza kritika, nakon katastrofalnog izdanja na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, konačno su stigle i pohvale na račun naših fudbalera.

Čak i oni koji su bili najoštriji u kritkama, poput Radeta Bogdanovića, morali su da odaju priznanje reprezentaciji za sjajnu partiju protiv Španije.

foto: Dado Đilas

Bivši fudbaler i stručni konsultant "RTS" bio je prilično tih u studio nakon utakmice protiv Španije. Čestitao je Orlovima na dobroj partiji i pozvao na oprez pred meč sa Danskom.

"Za naš tim je ovaj bod bitan za samopouzdanje i utakmice koje dolaze. Odličan Rajković kao i svi naši reprezentativci, možemo samo da im čestitamo, jer ipak je to prvak Evrope, a buduće utakmice će pokazati na kakvom smo putu. Biće totalno drugačija utakmica i način igre, jači tempo i intenzitet, ali su momci pokazali da su danas hteli da brane i odbrane grb koji nose. Branili smo se i odbranili smo se protiv evropskog prvaka".

Posle odlične partije protiv prvaka Evrope, Piksi, koji je bio na žestokom udaru fudbalske javnosti, dobio je "krila" i iskoristio priliku da uzvrati udarac.

Poslao je jednu skrivenu poruku, koja je, čini se, bila upućena njegovom najžešćem kritičaru - Radetu Bogdanoviću.

Naime, dok je pričao o igri Lazara Samardžića iskoristio je priliku da "pecne" fudbalske eksperte.

"Odigrao je sjajno, trošio se mnogo. Ako ste primetili, a to će valjda ovi, kako se zovu, fudbalski eksperti koji su po televizijama, nadam se da će nešto razumeti i shvatiti. Mi smo što se Jamala i Nika Vilijamsa tiče, valjda su primetili da smo išli na tu jednu duplu markažu praktično. Birmančević je bio taj, imao je pomoć, Nedeljković je bio taj i imao je pomoć. Nisam želeo da budu jedan na jedan, ta discplina i potrošnja na tom nivou može da me zadovolji i zadovoljava me", rekao je Piksi.

Kurir sport/J.M.

