NEVIĐENI UDAR NA RADETA BOGDANOVIĆA "Cirkuzantu, ti si zreo za rijaliti"! Nestorović bljuvao vatru: Sram da te bude...

Srpska fudbalska reprezentacija pokazala je zube prvaku Evrope Španiji, na startu A divizije Lige nacija. Nacionalni tim Srbije u kojem je bio veliki broj novih i mladih fudbalera odigrao je muški i hrabro protiv velikog favorita i na kraju zasluženo izborio remi bez golova.

Miroslav Nestorović, poznati fudbalski menadžer, koji živi na relaciji Beograd - Marbelja, odlično je upoznat sa prilikama u Španiji, jer je u toj zemlji živeo više od tri decenije. Bio je na stadionu "Rajko Mitić" i uživo posmatrao utakmicu između Srbije i Španije.

- Većina je bila spremna da pre utakmice potpiše da ćemo izgubiti sa 1:0, ili 2:0. Takav je bio stav javnosti. A, onda se nešto desilo... Zadovoljan sam onim što sam imao da vidim. Zato krenimo redom. Rajković je bio fenomenalan! Držao je odbranu, bio siguran. Španci su u ekipi imali Vilijamsa i Jamala, koji su razmontirali sve odbrane na Evropskom prvenstvu. A, protiv Srbije? Šta su uradili? Ništa! Nedeljković i Eraković su mi delovali kao da igraju 20 godina zajedno. Milenković i Pavlović su bili izuzetni, kao i Birmančević, koji je bio opasan u napadu, ali i odbrani. Olmo nije postojao na terenu. Jel ga video neko? Ilić i Lukić su vrhunski odradili posao na sredini. Nisam video da nam fale Mitar, Sergej i Vlahović, video sam kompaktnu ekipu u kojoj momci rade jedan za drugoga. I to bez šetača na terenu - rekao je za Kurir Miroslav Nestorović i nastavio:

- Žao mi je samo što Jović nije dao onaj gol. Ali, nije u takmičarskom ritmu, jer da jeste, on bi to rutinski rešio. Mnogo je radio za ekipu, otvarao se. E, da je dao Jović gol, tad bih voleo da vidim Špance. Neko reče na stadionu da bi ga Mitrović ili Vlahović dali. Možda. A, možda i ne bi. Nisu Španci znali gde su u jednom trenutku, ušla im je bila voda u uši. Baš sam zadovoljan onim što sam video i čestitam Piksiju.

Selektor Dragan Stojković odradio je sa taktičke strane odličnu utakmicu.

- Napravio je ozbiljnu postavku, mogli smo da dobijemo Špance... Neka priča ko šta hoće, ali je tako. Bio je Piksi prisutan svih 90 minuta uz aut liniju, to je mnogo važno. Davao je podršku igračima, a nije se drao. Vidim ovu reprezentaciju na dobrom putu i to se ne plašim da kažem. I posle EP sam govorio otvoreno, sa argumentima da nam je potrebna sveža krv, novi igrači, želji dokazivanja. Ovo protiv Španije je dobar znak, neka ostane na ovom kursu. Imao je petoricu novih igrača u timu, bez šetača i šmekera koji nisu hteli da igraju za Srbiju.

Dotakao se Miroslav Nestorović i TV analitičara i kritičara reprezentacije i selektora.

- Gde je onaj genije Rade Bogdanović? Da li je gledao utakmicu? Vidim da poslednjih meseci snima reklame, izborio se za pet minuta slave... Deluje mi kao ovi likovi iz rijaliti programa. Kakve on gluposti priča? Prvo je terao Sergeja, pričao svašta o njemu, a pre neki dan mu isti taj Sergej fali u reprezentaciji... Lupeta, ništa drugo, samo narod slabo pamti, a on hvata na caku. Kaže, bio je on igrač... Lepo. Jeste, ali ima milijardu takvih. Gde je on to radio? Ima li minuta jednog da je radio kao trener? Otvoreno kažem da on ne vidi fudbal u pravom smislu reči. Njegova vizija fudbala je iz crtanih filmova. Ozbiljne analize se ne daju iz studija... Moraš biti na utakmici, da vidiš kretnje igračaj, linije tima, ideju trenera... A on sedi u studiju sa još dvojicom likova... Njih trojica u istim odelima, sa istim mašnama... Ma, smešno.

I nije se tu zaustavio Nestorović, zasmetalo mu je vređanje i nipodaštavanje Dragana Džajića, predsednika FSS.

- Sramota je porediti jednog Džaju sa Bajdenom. To je oličenje primitivizma. Pa, Dragan Džajić ako nije najbolji, onda je jedan od trojice najboljih igrača sa prostora bivše Jugoslavije. Kao funkcioner uzeo je evropsku i svetsku titulu sa Crvenom zvezdom. Čemu takva vređanja? Cirkuzaner jedan, sram da ga bude! Taj Bogdanović treba da se pokrije ušima. Ko si ti prijatelju da tako pričaš o Džajiću? Zašto? Koji je razlog? Kaže, ne funkcioniše Savez. Ma, hajde. Šta je bilo pre 10, 20 ili 30 godina? Koliko su tada predsednici Saveza imali godina? Tada mu nije smetalo. Možda bi Bogdanović da radi nešto u Savezu? Pored tih dežurnih pljuvača, videli smo prethodnih dana i rad crva koji su pokušali da mute vodu. Ali, oni su oterani... Nema ih više.

Protiv Španije na Marakani je bilo oko 30.000 ljudi, a moglo je da ih bude još više.

- Zbog takvih kao što je Bogdanović, zbog dežurnih pljuvača nije bio pun stadion. A, nama je u goste došao prvak Evrope, igramo važno takmičenje. Pa, ljudi moji Srbija u Ligi nacija igra sa najboljim ekipama Evrope. Umesto da sve grmi i puca, daj da pljujemo... Došla nam Španija, a ne Luksemburg. I to ne valja.

Selektor Španije Luis De la Fuente imao je veliku želju da pobedi Srbiju u Beogradu.

- Bilo im je stalo da nas savladaju, jer Španija nije došla na ekskurziju. Fudbalska reprezentacija je političko pitanje za Španiju, ne samo sportsko. Narod je mnogo vezan za nacionalni tim. Pored Španaca, mnogo je igrača iz Baskije i Katalonije. Ozbiljna je to politička priča. Da podsetim one koji ne znaju, Pike i Pujol su u bliskoj prošlosti gotovo rasturili reprezentaciju Španije. Sada je De la Fuente vratio jedinstvo Španiji, postali su prvaci Evrope u fudbalu. Da nisu imali želju i motiv, oni bi u Srbiju došli sa drugim timom, a ne sa osmoricom igrača iz finala protiv Engleske u Berlinu.

U nedelju Srbija igra protiv Danske u Kopenhagenu.

- Voleo bih da vidim šta će se desiti ako momci dobiju Dance. Mnogo je dobra stvar što nam se ovo sa reprezentacijom desilo protiv Španaca. Za kratko vreme dolazi duel sa Danskom, a mi smo učvrstili svlačionicu, podigli adrenalin i samopouzdanje. Danci igraju neki čudan fudbal, poluengleski... Mislim da će biti nerešeno, verujem da nećemo izgubiti što je uspeh.

Poseban osvrt dao je i na suđenje Serdara Gozubujuka iz Holandije.

- Apsolutno na najvišem nivou! Od kretanja do viđenja svih situacija. Onaj penal što je tražio selektor Španije, odmah je bio nagrađen kartonom. Vrh suđenje! Autoritativno. Neće sudija da se zameri prvaku Evrope, ali je Serdar svoj posao odradio na visini zadatka.

Zanimljivo, Miroslav Nestorović je dan pred utakmicu prognozirao da će Srbija i Španija igrati nerešeno. Njegova prognoza bila je da će biti 1:1.

- Volim da kažem pre, a ne da se pravim posle pametan. Realan rezultat bio je 1:1! Da su Jović i Jamal dali golove. Piksi je zatvorio i desnu i levu stranu, preko Erakovića i Nedeljkovića, odnosno Birmančevića i Pavlovića. Ostavio je Špance da kruže, ali smo ih mi probušili više puta. U drugom poluvremenu imali smo tri vrhunske akcije, od 16 do 16 metara i onda nažalost pogrešan pas. Nisam imao utisak da Srbija igra protiv prvaka Evrope i prvorangirane ekipe na FIFA listi - zaključio je Miroslav Nestorović.

