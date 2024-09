OVO JE KLJUČ - PIKSI OTVORIO DUŠU: Selektor otkrio šta se promenilo posle Nemačke

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi dan posle remija sa Španijom, a pred put u Kopenhagen na megdan Dancima sumirao je utiske duela sa prvakom Evrope u 1. kolu Lige nacija.

Stojković je vrlo zadovoljan prikazanim.

"Ispunjen sam iz razloga što je svaki početak težak, po prvi put smo u A diviziji i što smo pored dosta u problema u igračkom kadru hrabro odigrali utakmicu protiv aktuelnog prvaka Evrope", rekao je Piksi u intervjuu za FSS I nastavio:

"Pretili smo, kreirali šanse, što znači da nijedna ekipa nije perfektna i ima i svojih mana koje se mogu iskoristi i znali smo da možemo da budemo opasni, ali i defanzivno savršeni jer svaka greške protiv ekipe kao što je Španija košta"

Dugo nismo ovako dobro stajali na terenu.

"Bili smo tim koji se takmiči, koji je kompetitivan, gde nemate pravu na grešku. Igrači su pokazali solidarnost na terenu, što nas je dovelo do toga da budemo kompaktni pogotovo odbrana i sredina terena, što nas je u krajnjoj liniji i dovelo do rezultata. Bili smo požertvovani i to nam se isplatilo."

foto: Starsport/Dimitrije Vasiljević

Birmančević je značajno ubrzao igru.

"Španija je broj jedan u svet po posedu lopte i to svi znaju. Morali smo da budemo spremni da reagujemo u brzim kontranapadima po stranama, pogotovo preko Birmančevića koji je pokrivao celu levu stranu i na najbolji način koristio svoju brzinu. U Nemačkoj smo bili spori, sada smo bili mnogi brži i to me raduje, ta brzina, konkretnost, probojnost."

Publika je prepoznala tu energiju.

"Drago mi je zbog momaka, ljudi su mogli da vide nešto drugačiju Srbiju. Srbiju koja je hrabra i koristi kvalitete koje ranije nismo imali. Nagrađeni su podrškom i aplauzom posle utakmice."

Danska?

"Očekujem tešku utakmicu. Dobre igrače imaju, fizički moćne. Odigrali smo 0.0 U Nemačkoj, pogledaćemo njihov meč sa Švajcarskom da vidimo šta se promenilo u odnosu na tu utakmicu, zaključio je Stojković.

