KABIĆ SE SJAJNO OSEĆA U ČUKARIČKOM: "Sve što su mi pričali pre dolaska na Banovo brdo ispostavilo se tačnim..."

Jedno od najvećih ovosezonskih pojačanja u Čukarički je stiglo početkom avgusta. Na pozajmicu iz Crvene zvezde do kraja sezone na Banovo brdo je došao Uroš Kabić, koji je tokom mini priprema ekipe na Divčibarama izneo svoje utiske posle mesec dana u belo-crnom dresu.

– Za sada je sve u najboljem mogućem redu, atmosfera u ekipi je sjajna, svi su me sjajno prihvatili. Odlično sam se uklopio i zaista mi je drago što sam ovde. Sve što su mi pričali pre dolaska na Banovo brdo ispostavilo se tačnim, radi se o odlično organizovanom klubu, sa vrlo dobrim uslovima za rad. I što je meni najbitnije, mladim igračima se poklanja posebna pažnja – kazao je Uroš Kabić.

Kabić je propustio letnje pripreme, ali se već uklopio u ekipu i debitovao, ulazio je u mečevima protiv OFK Beograda, Mladosti i Tekstilca.

– Naučio sam da cenim svaki minut u igri, posebno posle godinu dana neigranja. Veoma mi je drago što dobijam priliku i uvek ću se truditi da tu šansu maksimalno iskoristim. Iskreno, posle tog dugog perioda u kojem nisam bio na terenu, teško je bilo odmah uskočiti u ekipu, ali zadovoljstvo mi je da sam dobio šansu. Baš sam se uželeo fudbala. Eto, već sam stigao i da asistiram jednom, protiv Mladosti u Užicu, ali to nije bilo dovoljno da izbegnemo poraz. Mogao sam da postigne i gol u narednoj utakmici protiv Tekstilca, malo je nedostajalo, ali mi je njihov golman odbranio udarac.

Sa ove distance, da li je odlazak iz Crvene zvezde na pozajmicu u Torino bio greška?

– Ne mogu da kažem da sam pogrešio, bilo je to bez dileme lepo iskustvo za mene. Ali, možda nisam bio spreman baš za taj nivo fudbala. Da je bio neki drugi klub u kojem bih dobijao više prilike, verovatno bi bilo i drugačije. Ali, šta da se radi… Situacija je bila specifična, uglavnom sam bio na klupi prvog tima, a u takvim okolnostima nisam mogao da igram Primaveru, preklapali su se mečevi.

Ipak, Kabić ističe da je imao prilike da trenira na najviše nivou, sa sjajnim igračima, a jednog je izdvojio:

– Apsolutno! Ako bih morao da izdvojim jednog igrača, onda bi to bio špic Duvan Zapata, fizički je nadmoćniji od svih, zaista je ostavio sjajan utisak – kazao je Kabić.

Sa Kabićem u timu su bila i dvojica reprezentativaca Srbije i jedan Hrvatske.

– Vanja Milinković-Savić i Ivan Ilić, kao i Nikola Vlašić. Svi su oni odlični igrači, pomagali su mi mnogo, posebno Vanja i zahvalan sam mu na tome.

Kabić je istakao da je blizu željenje forme i da će uskoro biti maksimalno spreman za izazove koji ga očekuju u nastavku sezone.

– Odlična stvar je što smo otišli na mini pripreme na Divčibarama, imamo sjajne uslove za rad. Ne mogu da kažem da sam u potpunosti spreman, ali mislim da sam blizu toga. Treba mi nekoliko utakmica u kontinuitetu i to onda će sve biti kako treba.

Protiv Mladosti na stadionu „Radomir Antić“ Kabić je doživeo lakšu povredu.

– Udarac u list, ništa strašno. To je već prošlost.

Učinkom Čukaričkog na startu sezone prvotimac belo-crnih je zadovoljan.

– Zadovoljan sam, dobro smo krenuli. Ali, svakako da ova ekipa može bolje i to me raduje. Sjajna je atmosfera, ovde su svi dobri momci, nema sujete, nema zlobe, odlično se slažemo. I to je naš najveći adut, verujem da možemo daleko da doguramo, da Čukarički izbori plasman u Evropu.

Kao jednog od najvećih konkurenata Kabić vidi upravo svoj matični klub Vojvodinu.

– Apsolutno, odličan su tim. Svakako TSC i Partizan… Moguće je da će još neko iznenaditi, videli smo da nema lakih mečeva i da nigde nije lako osvojiti tri boda.

Odmah posle pauze, Čukarički će gostovati Novom Pazaru, Biće to veoma bitan meč za obe ekipe.

– Jedna od bitnijih utakmica koja nas čeka u nastavku sezone. Prva posle pauze, ali svi smo pozitivnog stava, optimistički raspoloženi. Verujem da će dosta toga zavisiti i od nas, a iskreno se nadamo da ćemo igrati pred što većim brojem gledalaca. Svi mi živimo za takav ambijent – kazao je na kraju razgovora Uroš Kabić.