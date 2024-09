"FUDBALSKI KLUBOVI SU DUŽNI KAO GRČKA" Vučić: Niko ne želi da uloži novac u klubove

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su fudbalski klubovi "dužni ko Grčka", a da niko ne može da im pomogne, odnosno da ne mogu da se privatizuju jer se "ne zna ko su im vlasnici".

Vučić je u Ljuboviji, tokom razgovora sa građanima o rudarenju litijuma, u jednom trenutku spomenuo i problem srpskih sportskih, pre svega fudbalskih, klubova i naglasio da se u vezi sa tim mnogi ponašaju kao da je još na snazi "socijalističko samoupravljanje", te da to stanje u klubovima najviše zloupotrebljavaju upravo oni koji se verbalno najviše protive tom (socijalističkom) periodu.

"Niko ne želi da uloži novac u klubove, jer je nerazjašnjeno vlasničko stanje, jer su vlasnici navodno neka udruženja građana", rekao je Vučić.

On je dodao da niko ne želi da preuzme odgovornost, a da on sam nije u stanju da taj problem razreši "ni za narednih 10 do 15 godina".

"Klubovi su 'dužni ko Grčka' jer se ne zna ko su im vlasnici. Čuj, vlasnik udruženje građana", kazao je Vučić.

(Beta)