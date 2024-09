"AKO SMO GA ISTRPELI OVA TRI CIKLUSA..." Legendarni Srbin govorio o reprezentaciji: Sada je Piksi u pravu, dobro je reagovao!

Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno (0:0) protiv šampiona Evrope Španije na startu Lige nacija, a u nedelju od 18 časova gostovaće Danskoj u drugom meču ove grupe.

Čuveni srpski trener, Dragan Okuka je bio gost u emisiji "Jutro" na TV Prva i dotakao se aktuelnih tema oko fudbalske reprezentacije Srbije.

- Moramo reći da je bio težak momenat za naš fudbal, selektora i stručni štab, posle Evropskog prvenstva, svi su izgubili poverenje, izuzetno je težak momenat. Ekipa je odigrala odličnu utakmicu, u pravom momentu, protiv pravog protivnika, šampiona Evrope. Rezultat koji vraća poverenje u fudbal. Veliko bravo i čestitke stručnom štabu, Piksiju i timu. Ne samo zato što je uzeo bod protiv prvaka Evrope, nego što je uspeo da podmladi ekipu. Sama reakcija publike, veliki aplauz, bravo i čestitka - počeo je priču Okuka, pa je govorio i o novom "lideru" reprezentacije:

- Lider nikada nije stvarao trener, već igra i tim. Njemu su otkazali "najvredniji igrači", ali Piksi nije plakao, stavio je u drugi plan da ne optereti ekipu koja će igrati. Nije tražio razloge, zašto neće da igraju. Zadržao je mirnoću, pokazao hrabrost, dao šansu novim igračima i debitantima. To je dalo dobar rezultat. Mogli smo da izgubimo, pobedimo. Nadam se da je ovo utakmica koja je pokazala da sa dovoljno borbe, požrtvovanosti možeš da napraviš dobar rezultat.

Govorio je i o odluci čelnika FSS da ne smene Dragana Stojkovića Piksija sa mesta selektora.

- Nije bilo 12 igrača iz Nemačke, a imali smo tri debitantna. On je izjavio da nijednom igraču nisu vrata zatvorena. Nije se nikoga odrekao. Po mojoj proceni, ako smo istrpeli Piksija za ova tri ciklusa, slabih igara, nije bila katastrofa na EURO, nije neuspeh. Ne treba imati dileme, treba verovati u Piksija i njegov rad. Trebalo bi on to da nastavi. Moramo da vidimo večerasnju utakmicu, ali nemamo dilemu da treba da nastavi. Sada je Piksi u pravu, dobro je reagovao kada su bili otkazi, ostavio je otvorena vrata svima, nije "čačkao". Napravio je izvanredan potez - zaključio je Dragan Okuka.

