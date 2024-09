STOJKOVIĆ POSLE DANSKE: Nisam primetio nijednu ozbiljnu šansu njihovu, ni naš raspad sistema! VAR je opet bio protiv nas

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi izjavio je da je njegov tim imao kadrovske probleme i da su igrači dali sve od sebe.

Srbija je u utakmici 2. kola Grupe A4 Lige nacija poražena u Kopenhagenu sa 2:0.

- Znamo da imamo ili da smo imali kadrovske probleme. Znali smo da će na fizičkom planu biti jako teško. Momci su dali sve od sebe. Nimalo nije lako. Smatram da smo prvo poluvreme odigrali u egalu. Bilo je 50-50. Nisam primetio nijednu ozbiljnu šansu njihovu, ni naš raspad sistema. Malo u nevreme je došao prvi gol. Bio sam siguran da će biti egal u prvom, a da u drugom bude drugačije sa izmenama i tako dalje. VAR soba je odlučila opet protiv nas. Šta ćemo, moramo da poštujemo to. U drugom poluvremenu se vidila fizička nadmoć Danaca. Ne treba previše kritikovati. Krenulo smo u ciklus sa velikim bodom. Nemojte zaboraviti da imamo utakmicu kod kuće - rekao je Stojković:

Stojković je uporedio dve ekipe.

- Ako poredimo danas ekipu Danske sa nama, videćete individualni kvalitet koji je na njihovoj strani. Treba biti pošten i priznati. Oni imaju kompletan sastav. Mi smo imali čak trojicu igrača koji su bili pa otišli. Uspeli smo da pariramo prvo poluvreme i jedan fenomenalan gol. Nažalost, protiv nas.

Ko će biti okosnica tima u oktobru?

- To ćemo videti. Imamo još mesec dana do toga. Videćemo na koje igrače možemo da računamo. Za to služi Liga nacija nama. Mi ne mislimo da ćemo igrati finale. U oktobru će možda biti izmenjen sastav. Ima vremena.

