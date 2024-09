SRBIJA NA SKENERU KURIRA: Bledi Orlovi u Kopenhagenu, Rajković ponovo najbolji!

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Danske sa 2:0 (1:0) u utakmici 2. kola Grupe A4 Lige nacija.

Strelci za Dansku su bili Albert Gronbek u 36. minutu i Jusuf Poulsen u 61. minutu.

Ovako je Kurir video izdanje "Orlova" u Kopenhagenu

Predrag Rajković 7

Ponovo je bio najbolji igrač reprezentacije, a kad je to golman, onda je jasna na šta je ličila igra Srbije. Odbranio je sve što je bilo do njega, nije kriv ni za jedan gol u mreži Srbije. Da nije stajao na golu, izvesno je da bi porez Orlova bio ubedljiviji.

Strahinja Eraković 5,5 Disciplinovano je odigrao celu utakmicu, ali njegova solidna partija utopila se u sivilo i lošu igru reprezentacije. Deluje da je kod prvog gola mogao da pomogne Nedeljkoviću, ali nema njegove direktne krivice. Ako ima nešto dobro po njega u ovom porazu, onda je to da nije podbacio.

Nikola Milenković 6 Kapitenska utakmica, jedan od retkih u timu Srbije koji je bio na visini zadatka. Nije kod njega bilo poteza više, trudio se da uvek bude na pravom mestu, da bude agresivan u skoku i duel igri. Kad reprezentacija primi dva gola, onda poslednja linija ne može da dobije prelaznu ocenu, bez obzira na sve.

Strahinja Pavlović 5 Njegov trud, energija i želja nikada nisu bili sporni, ali jednostavno nekada mora da shvati da je štoper, a ne vezni igrač. Izleti u sredinu terena stvarali su kratere u iovako poroznoj odbrani Srbije. Kod oba gola bio je slabo postavljen, ne može se reći da je bio kriv, ali jednostavno u proceni mora da bude bolji. Desilo mu se isto ono kao u dresu Milana protiv Lacija. Ogromne probleme mu je pravio Gronbek vrlo brz i okretan igrač Loše je procenio situaciju kod drugog gola, kada je Polsen dao gol makazicama.

Kosta Nedeljković 5

Ni blizu one partije kao protiv Španije. Nije uspeo da se ponovi, a u modernom fudbalu, nekada je to najvažnije. Danci su ga odlično skautirali, pa je veći deo utakmice igrao okrenut leđima golu protivnika. Kad je tako, onda je Nedeljković apsolutno bezopasan po gol rivala. Možda je bio fauliran kod prvog pogotka Danaca, ali deluje da je morao daleko bolje da interveniše. Ogromna škola za njega.

Saša Lukić 5

Srbija je izgubila bitku na sredini terena, a Lukić nikako nije mogao da se nosi sa kapitenom Danske Hojbjergom, koji je uvek bio za korak ispred. Napravio je nepromišljen faul u 29.minutu, ali Eriksen iz dobre situacije pogađa živi zid. Mogao je da se iskupi i zakuva utakmicu, ali je sa pet metara od gola, reagovao amaterski, tako da je izgledalo kao da se uplašio lopte. Utakmica za zaborav, koju treba što pre da zaboravi. Nijednu dobru loptu nije imao unapred, ali nijednu.

Ivan Ilić 5

Sve što je rečeno za Lukića, mogli bi da se prenese i na Ilića. Nigde ga nije bilo u sredini, delovao je kao izgubljen u prostoru. Nije imao odgovor za agresivnu i čvrstu igru Danaca, posebno na sredini terena gde je rešena utakmica. Bez lopte ka Joviću, i kada je mogao, birao je rešenje da je pošalje na bok. Očajno je ispratio Kristijansena koji je centrirao za drugi gol, kasnio je za dva koraka iza njega, što govori koliko je bio koncentrisan na igru.

Marko Grujić 6

Neverovatno miran na lopti i najbolji igrač srpske reprezentacije u veznim redu. Pogrešio je Stojković kada ga je izveo, očigledno nema poverenja u njega. Grujić je jedini znao da odgovori agresivnim Dancima, visinom i snagom čistio je opasne situacije na sredini, ali i našem kaznenom prostoru. Šteta je što je bio žrtva taktičkih zamisli selektora Stojkovića u drugih 45 minuta, kada je Srbija jurila zaostatak za Danskom.

Veljko Birmančević 5

Energetski, nije bio na nivou iz meča protiv Španije. Možda i zato što su ga Danci pritisli već na njegovoj polovini. Umesto da pokuša nešto da napravi driblinzima, trudio se da centrira što su visoki štoperi Danske lako rešavali. Jednostavno, kao da je bio u kontraritmu celu utakmicu, pa i ne čudi što je bio zamenjen pre isteka 90 minuta.

Lazar Samardžić 5

Počeo je dobro, a onda je prosto nestao. Nekoliko puta je bio meta danskih igrača, koji ga nisu štedeli i to je bilo dovoljno da ga ugase. Sevnula je Lakijeva levica u 25.minutu, ali je šut ukrotio Šmajhel. I to je bilo sve što je prikazao. Morao je da pronađe način da makar jednom gurne loptu Joviću, kada već to nije polazilo za nogom Lukiću i Iliću. Baš loša partija momka koji treba da bude zamena za Dušana Tadića.

Luka Jović 5

Uvek su oko njega bila dvojica igrača Danske, odlično je čuvan i markiran sve vreme utakmice. Neverovatno je da za 90.minuta utakmice nije dobio nijednu upotrebljivu loptu, posebno iza leđa i linija dvojice veoma sporih štopera Danske. I kada je dobio pomoć u vidu Ratkova i Jovanovića, sve to je delovalo kao neka vrsta improvizacije, a ne organizovanog napada na protivnika. Jović se jeste trudio, ali da bi dao gol potrebna mu je lopta u prostor, a toga jednostavno nije bilo.

Andrija Živković 5

Od 46. minuta umesto Marka Grujića, njegov ulazak značio je da Srbija želi gol, da pritisne poslednju liniju Danske i da brzinom natera protivnika na grešku. Sem jednog udarca pored gola Šmajhela, ništa nije pokazao.

Petar Ratkov 5

Od 64. minuta umesto Samardžića. Delovao je kao da mu nedostaje 20 kilograma mase da se nosi sa Vestergardom i Andersonom. Apsolutno bezopasan za tih pola sata koje je proveo u igri.

Stefan Mitrović 5

Od 64.minuta umesto Nedeljkovića. Ništa nije pokazao. Čak je u prilici da uposli saigrače, izabrao najgore rešenje, da sebe stavi u prvi plan, a kad je tako, gotovo uvek se greši.

Kristijan Belić 5

Od 72.minuta umesto Saše Lukića. Sem nekoliko grubih startova, ništa od njega nije moglo da se vidi, ali baš ništa.

Đorđe Jovanović /

Od 81.minuta umesto Veljka Birmančevića. Nedovoljno vremena na terenu da bi bio ocenjen

Aleksandar Radonić / Kurir sport