SRAMOTA ME ŠTO SAM HRVAT! POZNATI TRENER SVEDOČIO TUČI U OSIJEKU: Grupa od 50 naših mlađih navijača prebilo 5-6 staraca iz Poljske

Uoči utakmice Lige nacija između Hrvatske i Poljske u Osijeku došlo je do tuče navijača dve reprezentacije.

Tuči je svedočio bivši trener Gorice i Rijeke Željko Sopić, koji je prolazio na putu ka stadionu.

- Tu sam sa svojim društvom prolazio na šetalištu u Osijeku, išli smo prema stadionu i videli sve što se dogodilo. Ma užas. Grupa od 50-ak naših navijača napala je nekakvu manju grupicu, kasnije smo shvatili da su to poljski navijači. To su vam one situacije u kojima vam je neugodno što ste Hrvati. Ti neki klinci u crnim majicama su prebili pet-šest poljskih navijača od 50-60 godina i onda naravno pobegli - rekao je kratko Željko Sopić za hrvatski portal 24sata.

Policija je na društvenim mrežama kratko objavila da je oko 18 časova došlo do narušavanja javnog reda i mira i da je "brzom reakcijom sprečen dalji sukob uoči odigravanja utakmice" i "uspostavljeno povoljno stanje". Uhapšeno je petoro sumnjivaca i kriminalističko istraživanje je u toku.

Kurir sport