MILIONER CRNOGORSKOG POREKLA DELI OTKAZE TRENERIMA JER MU SIN NE IGRA! Kupuje klubove po regionu da uvali naslednika i pravi haos!

Bogati američki biznismen crnogorskog porekla Džordž Junčaj godinama unazad ulaži ogroman novac u fudbalske klubove u regionu sa jasnim ciljem - da njegov sin Stiven ispuni dečački san i postane profesionalni fudbaler.

Stiven Junčaj ima 26 godina i nije preterano talentovan, ali tata ne odustaje. zacrtao je da njegov naslednik bude fudbaler i ne žali novce da to i ostvari.

Džordž Junčaj, koji je inače rođen u Crnoj Gori, vodi milionske poslove u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je i vlasnik fudbalskog kluba Mičigen Stars koji nastupa u NISA ligi, trećem rangu takmičenja u Americi.

Za Mičigen trenutno igra njegov mlađi sin Robert, ali klub ne zadovoljava apetite starijeg Stivena, pa je ambiciozni tata morao da pronađe ozbiljniju sredinu za svog starijeg naslednika.

Prošle godine je odlučio da investira ozbiljan novac u drugoligaša Goricu iz Slovenije, pa je Stiven ubrzo postao igrač ovog kluba, ali nije se proslavio. Odigrao je 10 utakmica i zabeležio je samo jednu asistenciju. "Talentovani" napadač nije uspeo da se upiše u strelce u slabašnoj ligi Slovenije.

Tata je onda odlučio da uloži novac u NK Rijeku i naravno odmah je poveo sina sa sobom. Navodno, tražio je garancije da će Stiven biti standardan u timu. To se nije dopalo tadašnjem treneru Željku Sopiću koji je na kraju dobio otkaz jer nije puštao bogatog naslednika da igra.

"Stvarno mislim da nije floskula kada kažu da je sport najzdravija grana našeg društva. Kakvi bi mi bili ljudi kada bi sekli tu granu? Došao sam u situaciju da je nekome nešto obećano pre mog dolaska. Za nešto. I sve je to u najboljem redu, do trenutka kada sam shvatio da to nije kvalitet za Rijeku. Ljudi, ovo je Rijeka, a ne neki bezvezni klub", rekao je Sopić novinarima iz Hrvatske.

Nakon zimskih priprema Stiven je napustio Rijeku i vratio se u tatin Mičigen Stars, a onda je ponovo rešio da se oproba na prostorima bivše Juge.

Tata je odlučio da uloži novac u Muru iz Slovenije, ali ovaj put ništa nije prepuštao slučaju - postavio je sebe za sportskog direktora i prvo pojačanje bio je, naravno, sin Stiven.

Džordž Junčaj je po dolasku zamolio javnost u Sloveniji da pruži priliku njegovom sinu.

"Za mene je on odličan sin koji se bavi fudbalom još od detinjstva. Bio je jedan od prvih Amerikanaca koji je dobio ponudu od Barselone. Igrao je za Vitese, Grashopers i imao je poziv iz Štutgarta, ali smo želeli da se vrati kući. Igrao je za moj klub, Mišigan Stars, dok je istovremeno studirao", rekao je Džordž i dodao:

"Imamo odličan odnos i zaista verujem da će, uz pravu i iskrenu priliku, svi u klubu, navijači, pa čak i vi u medijima biti zadovoljni njime. Iskreno se nadam da ćete mu pružiti priliku i upoznati ga. Svi u klubu ga znaju, od predsednika do Šalje i čak našeg trenera Žlogara".

Ipak, trener Žlogar mu nije pružio priliku, bar onakvu kakvu je tatica očekivao, pa ga je to koštalo posla. Džordž mu je uručio otkaz i na mesto trenera odmah postavio Oskara Drobnu, koji je sigurno naučio lekciju.

