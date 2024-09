BILA JE TO VELIKA ŠANSA ZA PORTUGAL, A ONDA JE NAVIJAČ ULETEO NA TEREN I... Ronaldo poludeo, njegova reakcija obilazi svet! VIDEO

Fudbaleri Portugala pobedili su juče Škotsku rezultatom 2:1 i tako stigli do drugog trijumfa u Ligi nacija a meč je ponovo obeležio proslavljeni Kristijano Ronaldo koji je u 88. minutu postigao odlučujući gol.

Preko Skota Mektomineja su gosti stigli do vođstva već u sedmom minutu, da bi rezultat poravnao Bruno Fernandeš a legendarni as je u 88. minutu zatresao mrežu rivala i stigao do 901. pogotka u karijeri.

Na samom kraju meča viđena je jedna nesvakidašnja scena, pošto je jedan navijač uprskao veliku šansu Portugala što je Ronalda i te kako iznerviralo.

Uleteo je navijač na teren, za njim i jedan član obezbeđenja a Ronaldo kada je to video samo je prevrnuo očima...

