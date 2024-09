PLAĆAM CEH ZBOG RANIJIH IZJAVA! Lalatović otvorio dušu kao nikada pre: Grešio sam i zato sam kažnjen! Evo zbog čega se kajem!

Nenad Lalatović uvek je bio specifičan. Prvo kao fudbaler, a onda i kao trener. Iza sebe ima impozantne rezultate iako mu je samo 47 godina i, kako sam kaže, njegovo vreme u trenerskom poslu tek dolazi.

U intervjuu za Kurir govorio je o tome kako nekad ne ume da kontroliše jezik i emocije i kako zbog toga plaća skupu cenu. Pričao je o stanju u srpskom fudbalu, Crvenoj zvezdi, Partizanu, reprezentaciji Srbije, svojim poslovnim vezama u Ukrajini i Rusiji...

Jeste li ponosni na činjenicu da imate 201 pobedu u Superligi?

- Nisam ni znao za tu informaciju. Neko u Superligi nema 200 utakmica, a ja imam 201 pobedu. Poslednja tri trijumfa bila su protiv Čukaričkog, TSC i Novog Pazara. Ponosan sam na sve to. Preponosan, ali još više na igrače koje sam trenirao. Malo se mediji bave time. A nisam mator trener. Svakoj pobedi se radujem kao da mi je prva. Naša liga je kvalitetna, plate su redovne, stadioni su novi, tereni su odlični. Milina je raditi u Srbiji - počeo je razgovor za Kurir Nenad Lalatović.

Kako ste završili u Lučanima?

- Kad je pozvala Mladost, postigao sam dogovor s Neškom Milovanovićem za pet minuta. Nismo se dobro poznavali. Kad sam video koliko taj čovek voli Mladost, svakom bih preporučio da dođe u Lučane. To je prava, mirna i fudbalska sredina. Plata je u dan, drago mi je što postoje takvi ljudi poput njega u Srbiji. Iz Novog Sada u Lučane stižem za dva i po sata kolima. A nekada se išlo pet sati... Ma, putevi su nam super, lepa nam je Srbija. Trebalo bi da je volimo i cenimo. Meni sada porodica dolazi u Lučane bez problema.

Rekli ste svojevremeno da ste "zatvorenik u srpskom fudbalu". Na šta ste mislili?

- Poslednje dve godine plaćam ceh zbog ranijih izjava. Uvek sam tražio neku pravdu koja nije trebalo da me se tiče. Tek sada vidim koliko sam grešio... Treba da gledam svoj tim, da ne pričam neke stvari javno... Zato sam kažnjen. I sada imam osećaj da mi ne dozvoljavaju da vodim najbolje klubove u Srbiji. Uvek sam bio među prva četiri kluba, ali... Ja sam kriv za sve, najviše sam štetio sebi. Posebno bih želeo da se izvinim za izjave doma sam bio trener u FK Vojvodina. Mnogo volim taj klub i taj grad. Želim da se promenim, ali to je život, to je fudbal. Kajem se. Sada da mogu da vratim vreme, birao bih reči, pazio šta govorim na konferencijama. Opet, sve je to iza mene. Bog me je vratio u srpski fudbal.

Kako vidite Crvenu zvezdu u Ligi šampiona?

- Po meni, Zvezda sada, kad se pojačala, ima kvalitetan tim, poput onog koji je imala kad je 1991. osvojila to takmičenje. Zvezde je opet moćna, organizovana u svim segmentima, od uprave do svlačionice. Plus sjajni Milojević kao trener. Mene to raduje. Imaju šanse da se mogu plasirati među 24 najbolje ekipe Evrope. Model utakmice protiv Bodea je onaj koji im je potreban za ovaj nivo takmičenja. Mislim da je želja svakog normalnog i poštenog Srbina da Crvena zvezda prezimi u Ligi šampiona.

Šta mislite o Zvezdanu Terziću i kakav ste odnos imali s njim?

- Nas dvojica smo uvek imali odličan odnos i uzajamno poštovanje. Tako je i sada kad se vidimo. Terzić odlično radi svoj posao. Stvorio je jaku, moćnu Crvenu zvezdu, koja igra Ligu šampiona. Mnogi se pitaju kako je Zvezda stigla na taj nivo. Pa, zahvaljujući Zvezdanu Terziću. On je taj koji bira saradnike, trenere, igrače. Voleo ga neko ili ne, to je tako. I to mora da se prizna. Preporodio je Crvenu zvezdu.

Kažete preporodio. Sigurno mislite na vreme kad ste vi bili trener na Marakani, zar ne?

- Velika je razlika između Zvezde danas i Zvezde u moje vreme. Imao sam 36 godina, igrao sa Zvezdinom decom, a klub je bio bez vode i struje. Bio sam hrabar, gurao sam Rajkovića, Grujića, Jovanovića, Jovića i Ristića... Ponosan sam na te momke. Zvezda je od tog trenutka počela da pravi novac. Danas je to novi klub koji igra Ligu šampiona. Nenadu Lalatoviću se uvek daju teški zadaci. Sad Zvezda ima tri tima, a ja sam jedva krpio jedan. Posle toga, kajmak su pokupili drugi. Nadam se da će se u skorijoj budućnosti, makar po mene, sve to promeniti...

Loša politika kluba: Ovakav Partizan nije konkurencija Zvezdi Kako gledate na činjenicu da je Partizan ispao iz sva tri evropska takmičenja? - Ne znam šta se dešava u Partizanu. Saleta Stanojevića cenim i poštujem. Nikada nisam mrzeo taj klub, samo nikad nisam navijao za njih. Ne mogu da razumem da nisu doveli Ifeta Đakovca. Morali su, to je najveća greška. Zato ne igraju Evropu. Oni se pojačavaju u fazi napadu, a nisu čvrsti pozadi. Kuća se gradi od temelja. I ova prodaja igrača Partizana... Ne znam kakva je to politika. Pričam ovako sa strane, nije na meni da komentarišem šta rade, ali kad me pitate... Saletu želim sve najbolje. Partizan ovakav nije konkurentan Crvenoj zvezdi.

Sergej, Mitar i Vlahović nam trebaju Kako vidite novu reprezentaciju Srbije? - Tako se igra kad je neko gladan uspeha. Igrali su kao da su pitbulovi. Nova reprezentacija deluje disciplinovano, borbeno i agresivno, s mnogo energije za dobrar rezultat. Ne pobeđuje sit, već gladan, i to je tako. Žao mi je što nije bilo Sergeja, Mitrovića i Vlahovića. Siguran sam da imaju problema i da nisu namerno odsustvovali. Možda ova dva momka nisu bili psihički spremni, ne treba ih uzimati na zub, mnogo su dali Srbiji. Njih trojica su potrebni reprezentaciji. Da se mi Srbi ujedinimo, da se ne svađamo, već volimo i poštujemo.

Kurir sport / Aleksandar Radonić

