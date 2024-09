ZVEZDA SADA IMA TRI TIMA, A JA SAM JEDVA KRPIO ZA JEDAN: Lalatović o bivšem klubu! A, evo šta je rekao i za Zvezdana Terzića!

Nenad Lalatović ima 201 pobedu u Superligi kao trener. Poznat je kao iskren i emotivan čovek, posebno kada je Crvena zvezda u pitanju.

U intervjuu za Kurir Nenad Lalatović govorio je o aktuelnom trenutku FK Crvena zvezda, njenim čelnicima i vremenu od pre jedne decenije, kada je vodio crveno-bele.

Kako vidite Crvenu zvezdu u Ligi šampiona?

- Po meni, Zvezda sada, kad se pojačala, ima kvalitetan tim, poput onog koji je imala kad je 1991. osvojila to takmičenje. Zvezde je opet moćna, organizovana u svim segmentima, od uprave do svlačionice. Plus sjajni Vladan Milojević kao trener. Mene to raduje. Imaju šanse da se mogu plasirati među 24 najbolje ekipe Evrope. Model utakmice protiv Bodea je onaj koji im je potreban za ovaj nivo takmičenja. Mislim da je želja svakog normalnog i poštenog Srbina da Crvena zvezda prezimi u Ligi šampiona - kazao je Nenad Lalatović.

Šta mislite o Zvezdanu Terziću i kakav ste odnos imali s njim?

- Nas dvojica smo uvek imali odličan odnos i uzajamno poštovanje. Tako je i sada kad se vidimo. Terzić odlično radi svoj posao. Stvorio je jaku, moćnu Crvenu zvezdu, koja igra Ligu šampiona. Mnogi se pitaju kako je Zvezda stigla na taj nivo. Pa, zahvaljujući Zvezdanu Terziću! On je taj koji bira saradnike, trenere, igrače. Voleo ga neko ili ne, to je tako. I to mora da se prizna. Preporodio je Crvenu zvezdu!

Kažete preporodio. Sigurno mislite na vreme kad ste vi bili trener na Marakani, zar ne?

- Velika je razlika između Zvezde danas i Zvezde u moje vreme. Imao sam 36 godina, igrao sa Zvezdinom decom, a klub je bio bez vode i struje. Bio sam hrabar, gurao sam Rajkovića, Grujića, Jovanovića, Jovića i Ristića... Ponosan sam na te momke. Zvezda je od tog trenutka počela da pravi novac. Danas je to novi klub koji igra Ligu šampiona. Nenadu Lalatoviću se uvek daju teški zadaci. Sad Zvezda ima tri tima, a ja sam jedva krpio jedan. Posle toga, kajmak su pokupili drugi. Nadam se da će se u skorijoj budućnosti, makar po mene, sve to promeniti - bio je iskren Lalatović.

