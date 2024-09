OVAKAV PARTIZAN NIJE KONKURENCIJA ZVEZDI! LALATOVIĆ POSLAO PORUKU UPRAVI: Ovog igrača ste morali da kupite Stanojeviću!

Nenad Lalatović nikada nije rekao nijednu ružnu reč protiv FK Partizan, iako je godinama na meti navijača crno-belih, jer je igrao i bio kapiten Crvene zvezde.

foto: Nemanja Ilić/Kurir

Nenad Lalatović smatra da se Partizan nalazi u veoma teškoj situaciji, a analizirao je sadašnje stanje kluba, nakon ispadanja iz sva tri evropska takmičenja.

- Ne znam šta se dešava u Partizanu. Saleta Stanojevića cenim i poštujem. Nikada nisam mrzeo taj klub, samo nikada nisam navijao za njih. Ne mogu da razumem da nisu doveli Ifeta Đakovca. Morali su da izvade pare i da ga plate. To je najveća greška. Zato ne igraju Evropu. Oni se pojačavaju u fazi napadu, a nisu čvrsti pozadi, a kuća se gradi od temelja. I ova prodaja igrača Partizana... Ne znam kakva je to politika. Pričam ovako sa strane, nije na meni da komentarišem šta rade, ali kad me pitate... Saletu želim sve najbolje - rekao je za Kurir Nenad Lalatović i nastavio:

foto: Starsport©

- Partizan ovakav nije konkurentan Crvenoj zvezdi. Sa Đakovcem i još par igrača bi bili. Ovako... Želim im da se oporave. Zvezda nema konkurenciju i tako će biti dugo godina. Voleo bih da se Vojvodina podigne. Imali su tim za grupnu fazu Lige konferencije, morali su da prođu Maribor. Pa, Borac iz Banjaluke je prošao, a nije bolji od Vojvodine. Taj klub zaslužuje trofej, jer je Novi Sad božanstven grad. Vojvodina treba da doživi, da igra grupnu fazu u nekom UEFA takmičenju.

Nenad Lalatović kao trener radi od 2011. godine, a sa Vojvodinom je 2020. osvojio Kup Srbije.

