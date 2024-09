OVAJ IGRAČ JE ZAMENA ZA DUŠANA TADIĆA: Lalatović zna! A poručuje i šta treba uraditi sa Mitrovićem, Sergejom i Vlahovićem!

Nenad Lalatović uvek je bio veliki navijač fudbalske reprezentacije Srbije. Nikada nije krio da je vrhunac karijere biti igrač i selektor nacionalnog tima.

Nenadu Lalatoviću teško padaju poslednji loši rezultati Srbije. Kako sam kaže, ne želi da pametuje, niti da deli savete. Poziva na slogu, razum i pomirenje.

Kako vidite novu reprezentaciju Srbije?

- Tako se igra kad je neko gladan uspeha, onako protiv Španije. Igrali su kao da su pitbulovi. Nova reprezentacija deluje disciplinovano, borbeno i agresivno, sa mnogo energije za dobrim rezultatom. Ne pobeđuje sit, već gladan. I to je tako. Danska... Žao mi je što nije bilo Sergeja, Mitrovića i Vlahovića. Siguran sam da imaju problema i da nisu namerno odsustvovali. Možda ova dva momka nisu bili psihički spremni, ne treba ih uzimati na zub, mnogo su dali Srbiji. Njih trojica su potrebni reprezentaciji. Da se mi Srbi ujedinimo, da se ne svađamo, već volimo i poštujemo. Ni Amerika nam ne može ništa. To smo pokazali u košarci na OI u Parizu, gde su morali da nas pokradu da bi nas pobedili - rekao je za Kurir Nenad Lalatović.

Preko Kurira ste posle EP u Nemačkoj preporučili selektoru da pozove Kristijana Belića, Ifeta Đakovca i Adema Ljajića u reprezentaciju Srbije, zar ne?

- Volim fudbal, mislim da znam da vidim. Belić je agresivan, ostavlja srce na terenu, daje ritam, voli da se bori, a kad je tako onda tera i neke druge igrače da ga prate. Zamislite njega i Đakovca na terenu, tu ni muva ne bi mogla da prođe. Oni su sveža krv. Drago mi je što je Belić u reprezentaciji Srbije, krivo mi je što Đakovac nije. Ne mogu da prežalim što smo mu dopustili da ode u BiH. Ogroman propust! Ljajić je zmaj fudbala! Može da igra za Srbiju još dve godine na visokom nivou. On bi trebalo da bude zamena za Tadića, u poslednjih pola sata, na svakoj utakmici. Trebalo bi mu dati šansu, njegove lopte imaju oči... Ima taj pas, može da spoji krilne igrače i napadače sa golom. Nije mlad, ali posle Tadića, on nam je potreban. To je samo moje mišljenje kao trenera i ništa više - jasan je Nenad Lalatović.

U martu 2017. godine Nenad Lalatović postavljen je za selektora mlade reprezentacije Srbije. Vodio je nacionalni tim na Evropskom prvenstvu u Poljskoj, ali je selekcija završila učešće u grupnoj fazi. Osvojen je samo jedan bod protiv Makedonije (2:2), dok su porazi došli od Portugala (0:2) i Španije (0:1). Nakon Prvenstva Lalatović je napustio mesto selektora.

