PLJUŠTI JAVNO VREĐANJE FUDBALERA BIH I NJEGOVOG OCA: Mučno je ono što je mladi as napisao za svog tatu - Ti nikada nisi imao m...

Što se tiče fudbalskih reprezentacija iz okruženja, mnoge potresaju skandali. Jedna od njih je i selekcija BiH, gde je došlo do kurcšlusa između selektora Sergeja Barbareza i fudbalera Anela Ahmedhodžića.

foto: Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Činjenica je da je Anel Ahmedhodžić jedan od najboljih fudbalera BiH. Zbog sukoba sa selektorom, koji je rekao da se Ahmedhodžić na treninzima nije zalago koliko treba i činjenice da se našao na udaru navijača, fudbaler Šefild junajteda odlučio je da se privremeno povuče iz reprezentacije.

Mladi defanzivac, rođen u Švedskoj, u Malmeu Anel Ahmedhodžić (25) je za N1 otkrio da je dobio stotine poruka uvredljivog sadržaja, pošto je objavljeno da je napustio kamp reprezentacije zbog povrede kolena. Jedna od osoba koja ga je javno prozvala bio je i njegov otac Mirsad.

- Da nisam želeo da igram za reprezentaciju jednostavno bih nazvao selektora i rekao mu da ne dolazim. Otputovao sam u Ajndhoven, odmah po dolasku rekao sam medicinskom osoblju da imam bol i loš osećaj u kolenima. Rekli su u redu i odveli me na ultrazvuk - piše Ahmedhodžić i nastavlja:

- Lekarka iz Holandije je na ultrazvuku videla malu povredu, a ja sam hteo da napravi magnetnu rezonancu da se uverim da ništa nije slomljeno. Trenirao sam svaki dan i nikako nisam mogao da sprintam. Na poslednjem treningu tamo sam odradio mali sprint i osetio da se povreda pogoršala, ali je medicinski tim želeo da nastavim da radim ono što je radio. Svakodnevno da sa mnom rade terapijski posao, što nije nimalo pomoglo.

- Smatram da je reći da sam "sposoban za igru" bez odgovarajuće provere vrlo neozbiljno i amaterski. Medicinski tim je i ranije smatrao da sam "sposoban za igru" kada sam se povredio pre utakmice u Luksemburgu i naterali su me da sprintam pre te utakmice, što je rezultiralo ozbiljnijim povredama.

Ahmedhodžićev otac Mirsad se dan ranije obratio javnosti u BiH, vezano za svog sina.

- Sada o mom “ocu”. Nisam želeo da ovo bude javno, niti smatram da treba biti javno, ali došli smo do tačke kada se stvari više ne mogu ignorisati. Ovo je poslednji put da se na ovaj način o ovome ovako oglašavam. Jedino što kao sin bilo ko želi od svog oca je podrška i ponos. Nažalost ja sam toga dobio jako malo.

- Ono što sam dobio većinu vremena bile su manipulacije, laži, prevare i skoro svakodnevno maltretiranje. To je tip muškarca koji pokazuje svoju “moć” nad ženama, ali nikada nije imao m**a da se suprotstavi drugom muškarcu. S majkom imam jako dobar odnos, podržavam je finansijski, tako da kada on kaže da me nije briga za roditelje je čista laž. To nije muškarac. Veoma sam razočaran, ali nisam iznenađen što je došlo do ovoga. Nikada nisam želeo da to bude javno, ali kada imaš oca koji te aktivno pokušava kontrolisati, gurnuti prema dole i oštetiti tvoju reputaciju, morao sam to da učinim.

Potom se Ahmedhodžić obratio navijačima, koji su proteklih dana njegov profil obasipali salvama uvreda i psovki.

- Nekada sam mislio da imamo najbolje navijače, koji nas igrače uvek podržavaju kada pobeđujemo, remiziramo ili gubimo. Uvek glasni i raspevani. Ali, nažalost, nakon prošlog nedelje, ovako napasti moj lični život? Hiljade poruka koje govore sve najgore stvari koje možete zamisliti? Kao što sam rekao, najveći razlog zbog kojeg sam odlučio da igram za BiH je bio naš narod.

Onda je obrazložio svoju odluku da se na neodređeno vreme povuče iz reprezentacije BiH.

- Sada više nemam razloga da dolazim i igram. Mnogo toga nije u redu u reprezentaciji, ali nisam mislio da ću stati zbog navijača. Nemam ego, ne mislim da sam Serhio Ramos, ne želim nikakav poseban tretman, cenim svoj mir u životu i ovo dramsko s***e se događa previše puta, nemam energije i volje da se nastavi s ovom dramom. Najlepše sećanje, nakon rođenja mog sina, bilo je to što sam prvi put čuo nacionalnu himnu na mojoj prvoj utakmici protiv Severne Irske. Odlučio sam u bliskoj budućnosti da ne nastupam za nacionalni tim. Saigračima i novom stručnom štabu želim sve najbolje - poručio je Ahmedhodžić.

