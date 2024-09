KO JE MLADA ZVEZDA BIH FUDBALA KOJA SE OPROSTILA OD REPREZENTACIJE U 25. GODINI? Otac mu ratovao u BiH, on voli Marijanu...

Velika frka podigla se u Sarajevu oko Anela Ahmedhodžića, fudbalera selekcije BiH, nakon što je odlučio da se povuče iz reprezentacije u 25. godini.

Anel Ahmedhodžić rođen je 26. marta 1999. godine u Malmeu, u porodici izbeglica iz Bosne i Hercegovine. Njegov otac Mirsad ratovao je u redovima Armije BiH protiv Srba i Hrvata tokom sukoba u toj bivšoj jugoslovenskoj republici 90-ih godina prošlog veka. Danas je vrlo aktivan na društvenim mrežama gde ima nekoliko profila na Tik-Toku i Instagramu, a na jednom se predstavlja kao "King Mirsad".

Fudbalsku karijeru Anel Ahmedhodžić započeo je u Malmeu i tu je proveo 12 godina. Kada je napunio 17 godina primetili su ga skauti Notingem Foresta i on je završio u Engleskoj. Već tada je počeo da pomaže porodicu, a jednom prilikom je izjavio, da je kada je primio prvu platu nazvao majku Jasminu i rekao joj da više ne mora da radi teške poslove u jednom hotelu.

Posle tri godine Ahmedhodžić vratio se u Švedsku u redove Malmea. Godine 2022. napravio je transfer u redove Šefild junajteda i otada igra za taj engleski klub. Jedno vreme bio je najskuplji fudbaler selekcije BiH. Za sebe kaže da je 100 odsto Bosanac i da najviše voli narodnjake, a od pevača Halida Bešlića.

Dok je bio dečak uzor u svemu bio mu je Zlatan Ibrahimović, a Ahmedhodžićevi roditelji živeli su u istom bloku u Malmeu, gde i majka i otac čuvenog fudbalera.

- Sećam se kad sam bio mali, on je bio moj uzor i uvek će biti. Napravio je jedan teren u Rozengardu gde sam odrastao dok je igrao za Juventus. Bila je neka ceremonija, potpisao je loptu i šutnuo je. Bilo je 1.000 ljudi. Moj otac je uhvatio. Bila je to srebrna lopta i bilo je toliko ljudi koji su je pokušavali ukrasti. Samo sam uzeo loptu i otišao kući. To je bila prva stvar koju sam pokazao prijateljima. I vraćao sam se da igram na tom igralištu, skoro svaki dan. Bio sam malo glup, jer sam stalno igrao sa tom loptom i ona se upropastila. Sada bih voleo da sam je zadržao - otkrio je jednom prilikom fudbaler.

Anel Ahmedhodžić prošao je sve omladinske kategorije Švedske. U januar 2020. debitovao je za A tim selekcije "tri krune" protiv Moldavije. Ipak, samo nekoliko meseci kasnije pristao je da igra za BiH i to na nagovor svog oca Mirsada. Otada je upisao 24 utakmice, sve do pre nekoliko dana, kada se zbog neverovatnih uvreda koje je doživeo odlučio, da se privremeno povuče iz selekcije BiH.

- Moji roditelji su bili u BiH u ratu i nakon toga preselili u Švedsku da imam veću i bolju mogućnost za rast i razvoj. Sarajevo je prelepo, ali u gradu ima puno problema sa kojim se obični čovek ne bi trebalo suočavati. Imao sam odlično detinjstvo u Švedskoj i zahvalan sam toj državi koja je jedna od najboljih na svetu. Uvek ću stati iza tih reči i nikada neću ružno pričati o Švedskoj. Nikada! Mama i otac su ponosni Bosanci tako da sam osećao da moram nešto da im dam zauzvrat - govorio je Anel pre nekoliko godina.

Oženjen je Marijanom Mašić, devojkom iz Crne Gore. Njih dvoje su postali roditelji prošle godine kada su dobili sina Isaka. Anelov otac Mirsad nije bio srećan ovom odlukom sina i uvek je kritikovao njihovu vezu, a kasnije i brak. Iako je mlada odlučila da primi islam. Nedavno je Mirsad optužio Marijanu da je kriva što Anel ne želi više da igra za reprezentaciju BiH.

