OGLASILA SE SUPRUGA FUDBALERA BiH I ODGOVORILA NJEGOVOM OCU: Trudna Marijana ovo rekla na bolesne uvrede njegovog roditelja

Sapunica između fudbalera selekcije BiH Anela Ahmedhodžića nema kraja.

foto: Jez Tighe/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon što je selektor BiH Sergej Barbarez izjavio da je Anela Ahmedhodžića odstranio iz reprezentacije jer se nije dovoljno zalago na treninzima usledila je prava lavina. Prvo su navijači počeli da vređaju i psuju fudbalera na njegovim profilima na društvenim mrežama, a onda je ulje na vatru dolio i njegov otac Mirsad neprimerenim izjavama.

foto: Printskrin/Instagram

Nakon toga usledila je reakcija Anela Ahmedhodžića, a onda i njegove supruge Marijane Mašić Ahmedhodžić koja je bila glavna meta otrovnih strelica fudbalerovog oca. Čak je otac posumnjao da unuče, mali Isak nije dete njegovog sina. Plasirao je na društvenim mrežama printskrinove poruka u kojima se vidi svađa između Marijane i Anelove majke Jasmine.

Otac Mirsad Ahmedhodžić nije želeo da stane, bez obzira što je Marijana ponovo trudna, pa je svom sinu i snaji odgovorio prozivkama. Posebno je bio surov prema Marijani, nazvavši je "ženom sa Plejboj tetovažama" i rekavši da je dobronamerno savetovao sina, da proveri DNK, da li je dete sigurno njegovo, zbog vremenskog perioda i "mogućnosti" da supruga rodi dva meseca ranije. Optužio ju je da je Anela zavadila sa roditeljima, da se za Novu godinu provodila u Dubaiju, dok joj je muž bio sa detetom u Engleskoj.

Posle svega, Marijana Mašić Ahmedhodžić odlučila je da odgovori svekru na engleskom jeziku.

- Šokirana sam i tužna zbog ovih užasnih poruka i napada koje dobijam od ljudi koji misle da sam ja razlog zašto Anel ne želi više da igra za Bosnu. Nikada nisam imala ništa sa tom odlukom. On je odrastao čovek sa svojim izborom - napisala je Marijana i nastavila:

- Nikada nisam i nikada neću imati ništa da kažem oko njegovog fudbala, to je jedina stvar koju on radi i koju ja podržavam šta god on odlučio. Bila sam veoma ponosna na svog muža što je igrao za svoju zemlju. Ko sam uopšte ja da ga zaustavim da to radi? Koji razlog bi mogao biti?

Napisala je Marijana da je uvek bila uz Anela.

- Svaki put kada je imao utakmicu, ja sam išla u Bosnu da ga podržavam, na svaku utakmicu! Bila sam u suzama na utakmicama nekoliko puta, jer sam ponosna na njega kako je igrao. Zar ljudi misle da bih želela sve to da zaustavim iz nekog svog razloga? Ne mogu to da razumem. Tužna sam jer on ne želi da igra. Nadam se da će se vratiti u budućnosti jer znam koliko on voli svoju zemlju i svoje navijače - napisala je Marijana.

Valja podsetiti da je Marijana udajom za Anela odlučila da prohvati islam, a o tome je pričala za sarajevske medije.

- Odlučila sam da pređem na islam, ne samo zbog ljubavi prema Anelu. Najveći razlog je taj što je islam lepa i tačna vera. To sam učinila zbog sebe, da živim na najbolji mogući način. I to je dovoljno reći o ovoj temi - rekla je Marijana za "Avaz" prošle godine.

