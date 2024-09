FUDBALER IZ TREĆE LIGE FRANCUSKE STIŽE U HUMSKU: Partizan dovodi Senegalca u finišu prelaznog roka

Krilni napadač Pape Furer trebalo bi da pojača Partizan u finišu prelaznog roka. Fudbalski klub Partizan već je angažovao dvocifren broj pojačanja ovgo leta, ali u Humskoj je i dalje burno - sam finiš prelaznog roka čelnici crno-belih koriste da osveže igrački kadar koji na raspolaganju ima Aleksandar Stanojević.

U skaldu sa tim je i transfer koji će se tek dogoditi, pošto novi fudbaler beogradskog tima uskoro postaje Pape Furer (18). Senegalac ima zanimljivu fudbalsku biografiju, iako je na samom početku karijere. On je već godinama igrač Olimpika iz Liona, u čijim se mlađim kategorijama razvijao sve do seniorskog nivoa, ali je prethodnog leta zatražio od kluba da promeni sredinu. To mu nije dozvoljeno, pa je minutažu uglavnom delio između omladinskog i rezervnog tima slavnog francuskog kluba. U trećem rangu francuskog fudbala odigrao je šest mečeva, odnosno 416 minuta - bez gola i asistencije.

To nije bilo dovoljno ni da se približi prvom timu Olimpika, ali Partizan smatra da bi u Humskoj mogao da eksplodira. Možda čak ne ni u prvom trenutku, jer je još tinejdžer, ali verovatno se u njemu vidi potencijalna zamena za Ksandera Severinu koji je blizu odlaska. Desno krilo Partizana nadomak je transfera u Izrael koji bi crno-belima trebalo da donese 1.200.000 evra i to samo godinu dana nakon što je stigao u klub bez obeštećenja.

Ako Pape Furer bude napredovao u Humskoj, nema sumnje da će i njega sačekati ista sudbina u nekom od narednih prelaznih rokova. Partizan bi mogao da mu bude odskočna daska, a on bi za to mogao da uzvrati transferom koji će napuniti kasu srpskog tima. Ali, do tada ima još mnogo... Furer prvo mora da se navikne na seniorski fudbal, pa na potpuno novu ligu i zemlju u kojoj igra, a da zatim pokaže talenat zbog kojeg je Olimpik iz Liona godinama verovao u njega.

Podsećamo, Partizan je ovog leta već doveo Milana Lazarevića, Vukašina Đurđevića, Nihada Mujakića, Marija Jurčevića, Kervina Arijagu, Stefana Kovača, Ibrahima Zubairua, Žoaa Grimalda i pozajmljenog Đorđa Jovanovića. Očekuje se promocija Marka Kerkeza i pozajmljenog Mihajla Ilića, a nakon Furera u Humsku bi mogao da stigne i Lazar Romanić.

(Kurir sport/Mondo)