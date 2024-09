PAO DOGOVOR: Real Madrid će produžiti ugovor sa golmanom Lunjinom

Fudbalski klub Real Madrid postigao je dogovor sa golmanom Andrijom Lunjinom o novom ugovoru.

Kako su danas preneli španski mediji, takav rasplet je neočekivan, pošto je ukrajinski golman odbio da potpiše novi ugovor iako je dogovor o tome bio postignut u martu.

Marka je prenela da će Lunjin potpisati ugovor do leta 2028. godine.

On je navodno želeo da napusti klub kao slobodan igrač, kada mu istekne ugovor sledećeg leta, pošto je postao rezervni golman Reala nakon što se oporavio Tibo Kurtoa.

Lunjin je u tom slučaju već u januaru mogao da pregovara i potpiše predugovor sa nekim stranim klubom.

Lunjin je 2018. godine iz ukrajinske Zorje prešao u Real, kada je potpisao šestogodišnji ugovor. On je 2019. godine potpisao novi ugovor, do leta 2025. godine, iako to klub nije zvanično objavio.

Tokom prošle sezone postao je prvi golman Reala u odsustvu Kurtoe, koji je u prošlog avgusta pokidao ligamente kolena.

Odigrao je 31 utakmicu u svim takmičenjima prošle sezone, u 12 mečeva sačuvao je svoju mrežu i učestvovao u osvajanju šampionske titule u Primeri i Lige šampiona.

Ove sezone je u svih pet utakmica Reala bio na klupi.

