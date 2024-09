ŠTA BI BILO KAD BI BILO - RATOVALI U MEDIJIMA, A KADA BI SE SRELI... Rade Bogdanović otkrio šta bi rekao Piksiju

Fudbalska reprezentacija Srbije remizirala je protiv Španije (0:0) i poražena je od Danske (2:0) na početku Lige nacija, a dešavanja u nacionalnom timu opet je prokomentarisao i Rade Bogdanović - koji je kasnije kritikovan. Nekadašnji napadač i povremeni reprezentativac Jugoslavije u prepoznatljivom stilu je komentarisao otkaze, ali i promašenu šansu Luke Jovića.

Pored toga, Rade Bogdanović je zadovoljan kako je Srbija igrala! Iako je ranije znao da kritikuje selektora Srbije Dragana Stojkovića, nekadašnji fudbaler Željezničara, Verdera, Atletika i drugih klubova gostovao je u jednom podkastu i tom prilikom otkrio šta bi sada rekao Piksiju kada bi imao priliku.

"Da sad naiđe, ja bih mu rekao: 'Selektore, čestitam na sinoćnjoj dobroj utakmici, dobro taktički postavljenoj formaciji gde smo igrali protiv prvaka Evrope i da smo odigrali 0:0, da su se momci borili maksimalno' jer moje analize su od utakmice do utakmice. U sportu se ne živi u prošlosti, a ja moram da komentarišem samo ono što mi moje oči vide", ispričao je Rade Bogdanović za "Sportske.ba" i dodao: "Pa ja sam bio umeren. Rekao sam da ja tu ne očekujem brodolom jer ipak je početak kvalifikacija, septembar mesec. Mi smo se dobro organizovali, stisli sa onim što smo imali i imali smo čak jednu-dve dobre šanse, ali rezultat je po meri. On je osnov za dalje utakmice i jedno jako dobro samopouzdanje, ali ja to ne shvatam lično, šta god da mi neko kaže."

foto: Dado Đilas

Bogdanović i Stojković nedavno su imali manje verbalne okršaje u medijima - Rade Bogdanović je komentarisao Dragana Stojkovića, a zatim i nekoliko dana kasnije ponovo kroz izlaganje provukao selektora. Njihov sukob nije počeo tada, već kada je nekadašnji napadač komentarisao da je igra Srbije "provaljena" čak i od strane Bugara. Dragan Stojković je odgovorio, a Rade se zatim "predstavio" selektoru koji ga nije poznavao.

(Kurir sport/Mondo)