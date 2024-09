SAIGRAČ MU "OTEO" ŽENU, A PROTIVNIK DEVOJKU! Čuveni nemački fudbaler dva puta gubio lepše polovine zbog fudbalera!

Preljube, zapleti u ljubavnim odnosima i intrige koje isplivaju na površinu nakon uspešnih igračkih karijera nisu ništa novo u svetu sporta, ali nekadašnji nemački fudbaler i prvotimac Bajerna iz Mihena Kristijan Lel možda bi mogao da bude negativni rekorder zbog svega što mu se desilo. Iako je napravio sasvim pristojnu karijeru na fudbalskom terenu, njega su dve izabranice ostavile zbog boljih igrača!

Dugogodišnji fudbaler Bajerna, ali i prvotimac Kelna, Herte i Levantea, imao je sreće da napravi zavidnu karijeru i zaigra na nekim od najvažnijih stadiona u evropskom fudbalu. Sa druge strane, u ljubavi nikako nije imao sreće - žene koje je voleo zavolele su legende nemačkog fudbala. Bivša supruga otišla je za jednog, a bivša devojka za drugog slavnog veznog igrača.

Kako je svojevremeno medijima priznao Kristijan Lel, njegovo prijateljstvo sa bivšim fudbalerom Mihaelom Balakom uništeno je zbog žene. Njegova bivša supruga Danijela Auman prevarila ga je sa dugogodišnjim prijateljem i saigračem, dok su njih dvojica delili svlačionicu u Bajernu.

"Balak ulazi u privatne živote drugih ljudi i uništava ih pre nego što promisli o tome. Ali možda kada ste kapiten Nemačke tako razmišljate", rekao je medijima Lel, koji je ostao utučen. Po informacijama sa interneta, Kristijan i Mihael nikada nisu izgledali odnose i već godinama nisu prijatelji zbgo svega što se desilo.

Nemački mediji su tokom 2015. godine pisali da je za životnu formu fudbalera Mesuta Ozila zaslužna Melani Rikinger. Navodno, dugogodišnji reprezentativac Nemačke i jedan od najboljih kreatora svoje generacije počeo je da šalje poruke Melani još dok je ona bila u vezi sa Kristijanom.

Ubrzo je veza Kristijana Lela i Melani Rikinger pukla, pa su mnogi krivca za to pronašli baš u Ozilu. Tokom narednih nekoliko meseci pričalo se o njihovoj romansi, a Lel je ni kriv ni dužan stekao status muškarca koji voljenu ženu ne može da zadrži pored sebe. Iako ni za jedan od dva odlaska nije kriv, ostaje zapisano da su dve devojke napustile bivšeg fudbalera Bajerna kako bi završile u zagrljaju njegovih (uspešnijih) kolega.

Karijera Kristijana Lela

Nekadašnji nemački fudbaler rođen je u Minhenu, a u lokalnoj Alemaniji napravio je prve fudbalske korake. Već sa devet godina prešao je u mlađe kategorije Bajerna i u narednim godinama igrao je za najveći klub u Bavarskoj. Prošao je kroz gotovo celu Omladinsku školu, a zatim između 2001. i 2010. godine gotovo podjednako igrao za prvi i rezervni tim Bajerna.

Kristijan je od 2004. do 2006. godine bio na pozajmici u Kelnu, a nakon povratka dobijao je nešto veću ulogu u timu Bajerna. Kao igrač Kelna osvojio je Cvajtu, dok je sa Bajernom stigao do dve titule, dva kupa, jednog Liga kupa i finala Lige šampiona. Karijera ga je dalje vodila u Hertu i Levante, gde je proveo po dve godine.

Nikada nije zabeležio nastup za seniorsku reprezentaciju Nemačke, ali je u uzrastima do 20 i 21 godine sakupio osam mečeva. Kao deo nacionalnog tima do 20 godina učestvovao je na Svetskom prvenstvu 2003. godine, kada su Nemci eliminisani već u grupi. Bila je to izuzetno slaba generacija i tek nekoliko igrača napravilo je respektabilne karijere.