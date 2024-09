ČUVENI HRVATSKI AS NE ŽELI NA ČELO UEFA: Puklo između njega i Čeferina, pale su i teške reči

Legendarni hrvatski fudbaler Zvonimir Boban rekao je da ne želi da bude predsednik Evropske fudbalske unije.

Boban je rekao da je za to potreban "pravi čovek iz fudbala", a ne "tehnokrate koje misle da su veće od fudbala".

Bivši hrvatski reprezentativac i fudbaler Milana krajem januara je podneo ostavku na mesto šefa fudbala Uefa iz protesta ;zbog namere predsednika Aleksandera Čeferina da promeni statut, što bi mu omogućilo da ostane duže na funkciji.

Čeferin je nazvao Bobana "klovnom" na kongresu Uefe u februaru, a njegovi saveznici su tvrdili da Boban želi da preuzme vođenje Uefom, što je on negirao u izjavi za Gazetu delo Sport.

"To me ne interesuje. Ali pravi fudbalski ljudi u Uefi su stvarno potrebni. U tom smislu, a to kažem sa gorčinom, pošto sam se borio za promene u Uefi, kao i u Fifi, pre toga i ništa mi nije bilo od koristi", rekao je Boban.

Pre Uefe, Boban je radio u Međunarodnoj fudbalskoj federaciji (Fifa) kod predsednika Đanija Infantina, a funkciju je napustio 2019. godine kako bi preuzeo posao u Milanu.

Čeferin i Infantino su advokati koji su izabrani 2016. godine posle velikog previranja u Uefi i Fifi i tokom istraga u SAD i Švajcarskoj u vezi korupcije u svetskom fudbalu.

Infantino je prethodno više od šest godina bio generalni sekretar Uefa.

"Nažalost, godinama je fudbalska tehnokratija u sistemu, lišavajući ga vrednosti, koja umesto toga uvek treba da zastupa i da brani. Ti ljudi misle da su važniji od igre, igrača, trenera, važniji od navijača, pa čak i od stvarnih fudbalskih institucija", naveo je Boban.

Boban je 2021. godine došao u Uefu na mesto Čeferinovog savetnika.

"Žao mi je zbog načina na koji se naš odnos završio", rekao je Boban i dodao da od tada nije razgovarao sa Čeferinom.

Uefa ima ograničenje mandata od 12 godina za svog predsednika, što je jedna od antikorupcijskih reformi usvojenih kao odgovor na krivične istrage.

Međutim, Čeferin je želeo da iskoristi amandman koji su odobrile članice Uefa u februaru, kojim se u mandat od 12 godina ne računaju njegove prve tri godine, pošto je tehnički dovršavao mandat Mišela Platinija koji je sklonjen sa funkcije.

Nekoliko časova posle toga, Čeferin je ipak rekao da će napustiti funkciju 2027. godine i da se neće ponovo kandidovati.

Neke od 55 članica Uefe su tada saopštile da podržavaju Čeferinov ostanak na čelu evropske kuće fudbala.

