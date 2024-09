Jedan selektor rekao je "zbogom" muškoj rezrezentaciji Srbije, košarkaškoj, a drugi pokušava da pronađe recept i rešenje za neuspeh muške reprezentacije u fudbalu. Reč je o Svetislavu Pešiću i Draganu Stojkoviću Piksiju.

Šta gospodin Pešić ostavlja u amanet budućem selektoru i koje je rešenje za srpski fudbal? Na ovo i druga pitanja odgovarali su u emisiji Puls Srbije novinari Milan Rašević i Dejan Anđus.

- Obojica su još uvek selektori. Pešić će i dalje da radi svoj posao u narednom periodu. To važi i za Stojkovića. Što se tiče fudbala sve zavisi od toga šta mi hoćemo. Da li hoćemo da budemo Brazili ili Argentina ili nešto drugo. Ovo što on pruža to su plasmani na velika takmičenja, a tamo dva puta nismo uspeli da prođemo grupu. Ovo je sad treća sreća, s tim da je ta Liga nacija predvorje kvalifikacija za prvenstvo Evrope. To je rejting takmičenje. Tu će biti uspona i padova. Za sada ne vidim bolje rešenje od Piskija Stojkovića - započeo je Anđus.

05:05 Koje je rešenje za fudbalsku reprezentaciju Srbije? Gosti Pulsa Srbije bez dileme: Piksijev zenit je prošao još protiv Portugala

Rašević je komentarisao loš odnos selektora Stojkovića sa pojedinim igračima.

- To nije bila nikakva tajna da su oni još od Evropskog prvenstva i tokom Evropskog prvenstva bili u zavadi sa Piksijem. Nažalost moram da se složim sa sagovornikom da mi u ovom trenutku nemamo bolje rešenja, ali to je samo konsekvenca, a uzorci su takvi da smo mi dozvolili jednom čoveku da se izdigne iznad institucija kao što su Fudbalski savez, kao što su fudbaleri i uopšte da preuzme neku vrstu političke figure u sportu. To je jedna stvar, meni nije jasno zbog čega mi ne možemo da izrodimo novog selektora. Dragan Stojković jeste odveo Srbiju iz Grupe C u Grupu A Lige nacija koje je poluprijateljsko, polukomšijsko takmičenje. Dakle, ima rezultate. Odveo nas je na dva uzastopna velika takmičenja, Svetsko u Kataru, Evropsko u Nemačkoj. Međutim, njegov zenit je prošao, čini mi se u Portugalu kad smo pobedili u poslednjem meču kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, da tu kreće jedan strmoglavi pad Dragana Stojkovića koji je prevaziđen.

