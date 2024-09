OTAC GA SE ODREKAO ZBOG SNAJKE CRNOGORKE, SADA JE NA ŽESTOKOM UDARU! Direktor reprezentacije BiH jasan: "Uvredio je celu naciju!"

Velika prašina podigla se u Bosni i Hercegovini, pošto je fudbaler Šefild Junajteda Anel Ahmedhodžić (25) potvrdio da više neće igrati za reprezentaciju jer se "cela zemlja okrenula protiv njega, njegove supruge i sina".

Ahmedhodžić je navodno dobio stotine poruka usmerenih protiv njega i njegove najuže porodice kada je napustio kamp reprezentacije Bosne i Hercegovine zbog povrede.

Njegov otac Mirsad krivicu za navodno "izbegavanje" reprezentacije okrivio je javno Anelovu suprugu Marijana, pa se bračni par Ahmedhodžić našao na žestokom udaru.

foto: Printskrin/Instagram

Inače, Anel je oženio Crnogorku Marijanu Mišić, koja je prošle godine zbog muža promenila veru i prešla u islam.

Tata nije zadovoljan snajkom jer smatra da loše utiče na njegovog sina i da je kriva što nije uspeo da iskoristi potencijal koji je imao.

"To više nije moj sin ne smatram ga više mojim sinom. Želim mu da bude dobar. Najbolji. Ja sam se borio celi rat, tri puta sam ranjavan. Želio sam da moj sin igra za državu koju sam ja svojom krvlju stvarao, ali okrenuli su ga loši ljudi koji misle samo na interes", izjavio je nedavno za "N1" ogorčeni Mirsad.

Zatim je opleo i po priji.

"Ta njena majka.. ne znam šta su mu uradili, ali su planirali da nas roditelje odstrane. I to su uspele za Novu godinu. Ta njena majka i ona su otišle u Dubai da se provode, a njemu ostavili dete kući, a imao je mečeve u tom periodu i tu je izostajao, kao navodno lagana povreda", kaže Mirsad.

Sada se u čitav slučaj Ahmedhodžić umešao i direktor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić koji je nastavio žestoku paljbu po ovom fudbaleru.

foto: Profimedia

- Poziv u reprezentaciju jedne zemlje je uzvišen čin, kruna dugogodišnjeg truda i odricanja, san svakog igrača koji želi da ostvari respektabilnu fudbalsku karijeru. Ali i san svakog zaljubljenog dečaka i devojčice u magičnu loptu i najvažniju sporednu stvar na svetu. Doživeti samo poziv je neverovatan osećaj. I samo istrčavanje u omiljenom dresu, malo je takvih iskustava koje profesionalac može da doživi u svom životu. Međutim, poziv je samo prvi korak, poziv nije garancija mesta u reprezentaciji. Nastavak rada, disciplina i posvećenost, ali i poniznost koja je igrača dovela do poziva su ujedno i osnovni elementi koje igrači moraju da nastave da ispunjavaju na putu do ulaska u izabranih 11. S druge strane, manipulacije, spinovi i nekolegijalnost su elementi koji isključuju igrača iz najbolje vrste, jer su u apsolutnoj suprotnosti sa vrednostima koje naša reprezentacija nastoji da živi, kao i svaka nacionalna vrsta koja drži do sebe - počeo je priču Spahić, pa u dahu nastavio:

- Dakle, jasno i nedvosmisleno poručujemo: naša 'A' reprezentacija neće ispaštati zbog onih koji neće, ne mogu ili jednostavno ne daju sve od sebe na terenu. Naše Udruženje neće biti 'talac' ličnih odnosa onih koji se oglašavaju, prozivaju druge i optužuju druge preko medija, prenoseći tako lepu igru sa najlepšeg zelenog terena u domen blata, ogovaranja i iskrivljenih istina. Sve što imaju da kažu, umesto rečima, neka pokažu na terenu, na jedinom mestu koje je uvek bilo merilo kvaliteta. Onima koji pokušavaju da nas uvuku u svoje lične sukobe, poručujem da nas ostave na miru da radimo i stvaramo nove vrednosti za uspon našeg fudbala. Biti profesionalac takođe znači preuzeti odgovornost za svoje postupke i direktno komunicirati sa drugima, bez mešanja posrednika i drugih koji nemaju drugu ulogu u fudbalskoj zajednici osim da budu podrška.

foto: Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Nije se tu sportski direktor reprezentacije BiH zaustavio.

- Da ovo ne bi bila neka vrsta opšteg saopštenja iz kojeg bi se moglo naslutiti na koga se delimično odnosi, ali nije eksplicitno rečeno, želim jasno da kažem: NIKO, pa ni gospodin Anel Ahmedhodžić, ne može da bira kada i u koje vreme će biti na raspolaganju reprezentaciji, a kada ne. „Privremeno povlačenje“ iz reprezentacije, kako su ga neki mediji zgodno nazvali, na neodređeno vreme, ili kako ga je gospodin Ahmedhodžić nazvao „u bliskoj budućnosti“, nije, niti će to iko tolerisati. Reprezentacija je kult, sveta dužnost, na čiji poziv se odazivaš i stavljaš je na prvo mesto, na najviši red prioriteta. Ne biraš je ti. Ona bira tebe!

Za kraj, imao je i jasnu poruku za Ahmedhodžića.

- Neko ko iz sličnih razloga već drugi put dolazi u žižu javnosti, ne javlja se bez jasnog razloga ili se povlači iz isto tako nejasnih razloga, izabrao je ono što je nezamislivo svakom ko sanja da bude pozvan u nacionalnu selekciju. Stoga koristimo priliku da jasno stavimo do znanja da je ovo definitivan kraj reprezentativne karijere Anela Ahmedhodžića. Ne za blisku budućnost, već i za onu najdalju. Pozvati ga ponovo, u bliskoj ili daljoj budućnosti, bila bi, verujem, velika uvreda za sve one koji vole ovu zemlju i ovu reprezentaciju. Njegov postupak nema opravdanja i osnova u stvarnosti, a njime je uvredio sve Bosance i Hercegovce. Dakle, naš odgovor je takav kakav jeste: jasan i odlučan - zaključio je Spahić.

