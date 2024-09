"OVO JE MOJ POSLEDNJI INTERVJU" ČUVENI GOLMAN JE TEŠKO BOLESTAN, SLOMIO SE PRED KAMERAMA! Koliko samo bole ove njegove reči!

Bivši nemački fudbaler Georg Koh (52) teško je bolestan. Njemu je u maju dijagnostikovan rak gušterače u terminalnoj fazi i tada su mu lekari rekli da mu nije preostalo još mnogo vremena. Nažalost, tretmani ne mogu da mu pomognu i već mesecima Koh živi sa time da će uskoro umreti.

U razgovoru za nemački "Sport1" zaplakao je nekoliko puta, poručivši da mu je to poslednji intervju koji daje u životu: "Ima dana kada sam depresivan i glava mi je prazna, ali ima i dana kada bih mogao da porušim drveće. To ne može nikako da se objasni. Ne mogu da kažem kako će biti sutra. Ponekad sam uveče dobro raspoložen. Legnem u krevet, a onda ujutru ne mogu da dišem", poručio je slavni golman.

Njemu su doktori inače dali samo još šest meseci života, a bolna informacija saopštena mu je pre četiri meseca: "Prošao sam hemoterapije i uzimao lek iz Sjedinjenih Američkih Država koji nažalost nije odobren u Nemačkoj. Koštao me dosta, ali zato sam još živ. To je dobra stvar".

foto: Profimedia

Uprkos svemu, Koh se trudi da bude dobro raspoložen, tako da je na intervju došao u majici sa natpisom "do gorkog kraja" za šta ga je i novinar upitao - zbog čega? "To je moj humor, to sam ja!", dodaje golman i ističe da nijednog trenutka nije počeo da razmišlja zašto se "baš ovo njemu događa od svih". Svestane je toga da su neki drugi imali još manje sreće: "Toliko je ljudi koji žive s rakom i drugim bolestima. Ne želim da sebe stavljam u prvi plan. Ne pitam se 'zašto ja'. Možemo ovakav intervju napraviti s bilo kim, i oni se to pitaju. Ovo je moj poslednji intervju. To da mogu o tome ovde da govorim leži samo u činjenici da sam kao golman u prvom planu", rekao je Nemac i zaključio:

"Mislim i na decu na bolničkim odeljenjima. Svašta sam doživeo, a bolesna deca još ništa nisu, verovatno nisu bila ni na odmoru s roditeljima jer samo moraju ležati u bolnici. To me je stvarno dirnulo".

foto: Profimedia

Koh je tokom karijere branio za Fortunu Diseldorf, PSV, Arminiju Bilefeld, Kajzerslauterb, Kotbus, Duizburg, bio je čak i u Dinamu iz Zagreba u sezoni 2007/08. Po završetku karijere, kao i brojne njegove kolege, okrenuo se trenerskom poslu tako da je sve do saznanja da je teško bolestan radio u trećeligašu Viktoriji iz Kelna. Ima sina i kćerku i zato želi svoje poslednje trenutke života da provede sa njima.

"Ponekad poželim da sve ovo brže prođe, ovo je mučenje za glavu... Radujem se samo što su devojka i moja deca uz mene", završio je Koh.

Kurir sport / Mondo

Bonus video:

00:15 NAPRAVLJENA NAJVEĆA SVETSKA FUDBALSKA LOPTA! Dok se Kopenhagen priprema za domaćina utakmica, Lego pripremio IZNENAĐENJE za fanove