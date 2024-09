SAVEZ VODE NEPISMENI LJUDI, A SRBIJA JE OZBILJNA DRŽAVA: Rade Bogdanović ne staje! Posle Piksija isprozivao još jednog selektora!

Rade Bogdanović poslednjih godinu dana gostujući na raznim TV stanicama stekao je veliku popularnost u Srbiji. Sada je otvorio novo tržište, u BiH, gde je takođe rado viđen gost.

Nedavno je Rade Bogdanović gostovao u podkastu "Balkan Rules" u kojem je pričao o svom napuštanju rodnog Sarajeva zbog rata, ali i prilikama u Fudbalskom savezu Srbije, Fudbalskom savezu BiH i selektoru komšija Sergeju Barbarezu.

Autora emisije interesovalo je odakle Radetu Bogdanoviću hrabrost.

- Ja ne znam čega treba da se bojim sem Boga i bolesti. Kada odeš kao dete trbuhom za kruhom i prođeš život i karijeru sam, ne vidim razlog čega bi se bojao - rekao je Bogdanović, koji je ponikao u Željezničaru iz Sarajeva.

Rat u Sarajevu bio je krvav. U gradu danas gotovo da i nema Srba. Sarajevo je tokom ratnih sukoba, a onda i posle potpisivanja Dejtonskog mira napustilo više od 170.000 Srba.

- Došao je rat, nisam hteo da ratujem, nisam nikome hteo da se zamerim. Bio sam jedan od prvih sporista koji su napustili Sarajevo. Otišao u Beograd, trenirao u Partizanu, rasuli se po belom svijetu i to je neka priča. Ja sam sa 500 maraka otišao iz Sarajeva i sa zelenom torbom. Napustio sam Sarajevo u krilu doktorke. Tada smo otišli vojnim avionom, a u Beogradu sam pokojnom Suadu Katani dao novac za autobusku kartu za Brisel, gde ih je čekao menadžer. To je tako. Sreća pa je Goran Gutalj imao lovu, njegov ćale je bio direktor, pa smo mogli da platimo smeštaj kada smo išli u Južnu Koreju.

Govorio je Bogdanović o trenutnim dešavanjima u Srbiji i BiH.

- Moram iskreno da kažem, ja sam iznenađen poslednjih 30 godina koliki smo mi poltroni. Toga se najviše bojim. Bio je taj komunizam, ja sam se u komunizmu rodio, nemam ništa loše ni preterano dobro da kažem. To je prošlost, gledam sadašnjost i budućnost, ovaj Balkan, a to je moja sfera interesovanja, šokiran sam koliko smo neobrazovani i koliki smo mi poltroni u svim segemntima društva i života.

- Prodali smo svoj identitet. Jako sam tužan što je inteligencija zanemela i otišla i još odlazi. Proći će jako dugo vremena da se neke stvari iskristališu i dođu na neko svoje mesto. Što naš narod kaže, "ne možeš više durati ni ovaj vakat, ni ove ljude". Ja sam zabrinut čovek. Nisam ni siguran da na kugli zemaljskoj postoje roditelji koji tako loša nasleđa ostavljaju deci, kao mi ovde. Da li iz neznanja, da li hoće, da li ne mogu, ali što mi Balkanu našoj deci ostavljamo, ja mislim da je to mrka kapa.

Potom je govorio o utakmici Srbije i Španije u Ligi nacija.

- Utakmica je došla u jako nezgodnom trenutku jer je puno problema u i oko Saveza. Jako jedna velika borba za moć, a utakmica je došla kada su određeni reprezentativci prijavili povrede ili su bili uvređeni, pa nisu hteli da dođu. Ovo je bio veliki izazov za nas i mislim da je selektor za ovu utakmicu izabrao dobru taktiku. Nije imao s čim preterano da igra, ali se branio i odbranio. Da li je bio ambijent i da li je Španija dala svoj maksimum, u to ne bih ulazio, ali je dobar rezultat za samopouzdanje koje je jako potrebno Srbiji.

- Ja sam pred utakmicu rekao da neće biti neke rapsodije niti mnogo golova. To je takva utakmica, prva i ne baš preterano bitna. Selektor nema potrebu da se otvara protiv Španije jer zna da bi dobio po tamburi, a sa rezultatom i jednim bodom drži atmosferu. Racionalan i dobar odabir taktike od našeg selektora, bez obzira što ja imam neke drugačije stavove.

Nije Bogdanović propustio priliku da priča loše o srpskom fudbalu u komšiluku.

- Srbija je ozbiljna država, ali ima neozbiljan Fudbalski savez i ima nepismene ljude. Kao savez dužni ste obratiti se ljudima koji su za vas navijali. Nije za vas samo navijao Rade ispred televizora ili neki drugi građanin, milioni ljudi su navijali za Srbiju, pritom su kupovali karte i odlazili u Nemačku da isprate naše utakmice. Minimum ljudskog dostojanstva su zaslužili da im se obratite i da im kažete šta se desilo.

- Ja uvek branim sebe i narod. Mi smo navijali za njih, a oni se nisu ni obratili. Nažalost, to je tako. Imamo savez, čoveka kao što je Dragan Džajić, veliko fudbalsko ime, ali svako vreme nosi svoje breme. Ne može uneti energiju kao što bi mogao uneti jedan 40-godišnjak. Svet pripada mladima, a oni neka budu konsultanti. Moraš pustiti mlade ljude da rade. Mi smo dosta toga i prikrili. Meni nije normalno da u 21. veku odeš u bermudama na EURO i bez odela. To je nemoguće. Oni su otišli zato što nisu mogli da se dogovore koja će ih firma sponzorisati. Mene je sramota to da pričam. Sramota me njihovog stida. Meni je to bio znak da tu nešto ne funkcioniše. Srbija nikada u istoriji nije ulagala i davala više nego sada.

Usledilo je pitanje voditelja šta bi on sada uradio da je predsednik FSS.

- Voleo bih da budem Kasper (duh op.a.). Ušao bih, rekao "dobar dan gospodine, sutra je ostavka, da te video nisam". Malo je tužno da nećeš Nemanju Vidiću. To je ono... Dođe ti Sindi Kraford i kaže ti poljubi me, a ti nemaš nijednog zuba i nećeš da je poljubiš.

Potom je Rade Bogdanović analizirao FS BiH i odluku da za selektora imenuju Sergeja Barbareza.

- Predsednik Republike Srpske, Milorad Dodik, na vlasti je dugo godina, što znači da ima apsolutnu moć. Što ne daš nekome drugom da bude predsednik Saveza? Mora li biti sestrić? Zašto? Može li neko drugi da se nametne. Vama je već od Boga dato, po prirodi, em si vladar, em si dobro situiran i sad i on mora da bude predsednik Saveza? Što ne može biti neko drugi? Kada je doveo Barbareza, rekao je i Ćabi Alonso nije nikoga vodio pre nego što je osvojio titulu s Leverkuzenom. To nije istina. Ćabi Alonso je trenirao B ekipu Sosijedada.

- Hoću da kažem, to su nekompetentni ljudi koji odlučuju o sudbini jedne sportske grane, o hiljadama navijača i dolazite do situacije gde smenite Baždarevića, Miloševića... Nema koncepta, nema rada, sve je vezano za tu prokletu politiku i onda tu nema sreće. I onda je naleteo Meho, Savo, naleteće još mnogi i, iskreno moram da kažem, apsurd je života da Sergeja Barbareza postavite za selektora. Čovek nikoga pre nije trenirao, bez obzira što je ozbiljno fudbalsko ime u Nemačkoj. Ništa nije sporno, ali selektorski posao... Njegovim imenovanjem podništavaš sve ostale koji se bave trenerskim poslom - zaključio je Rade Bogdanović.

