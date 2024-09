UZ VELIKU BORBU SVAKI REZULTAT JE MOGUĆ, IAKO JE ZVEZDA FAVORIT: Napredak gostuje šampionu na Marakani

U narednom kolu Superlige Srbije Napredak gostuje Crvenoj zvezdi na stadionu “Rajko Mitić”.

-Nismo uspeli u poslednjoj utakmici pred pauzu da pobedimo, ali sve skupa – možemo biti zadovoljni do sada urađenim. Pobeda protiv Vojvodine, ali i prva utakmica protiv Partizana, kao i sve ostalo što je potom bilo daje nam puno samopouzdanja i vere da i u narednom periodu možemo dosta toga da uradimo. Prošle nedelje smo pojačano radili, ove smo spustili ritam i pripremali se i taktički i psihološki za predstojeću utakmicu. Crvena zvezda je svakako favorit, tu nema priče, ali naše je da damo sve od sebe i da pokušamo nemoguće da učinimo mogućim. Često ponavljam, fudbal svima daje šansu za pobedu i to je i najveća draž ovog sporta. Idemo sa puno ambicija i izaći ćemo u izlog u kojem puno fudbalera može da pokaže šta zna i koliko može, a možemo puno. Rekao sam već, dođite i vidite i uveren sam da će se i sada videti da ova ekipa ima prepoznatljiv stil igre, disciplinu, borbenost, karakter pobednika i učinićemo sve da odigramo dobru utakmicu i da probamo da dođemo do pozitivnog rezultata, izjavio na konferenciji za medije šef stručnog štaba Goran Stevanović.

Napretkov trener je imao mogućnost da od starta utiče na formiranje tima. Većina pojačanja mu je bila na raspolaganju na pripremama u Sloveniji, a u finišu prelaznog roka stigla su još dva pojačanja, Petar Ćirković i Andrija Luković.

-Klub je uradio zaista sve i na pripreme smo otišli sa velikim brojem igrača koji su danas prvotimci i zaista sam zadovoljan. Naravno i sa poslednjim pojačanjima, jer u pitanju su dobri igrači, ali i dobri momci, pravog karaktera i verujem da će se brzo uklopiti i dati pun doprinos, jer sigurno mogu da odgovore obavezama i ambicijama Napretka, rekao je trener Stevanović. Iskusni defanzivac Stefan Bukorac bio je na terenu kada je Crvena zvezda obeležavala jubilej – pola veka postojanja Marakane. Kao fudbaler Donjeg Srema, „pokvario“ je slavlje Delijama… -Postigli smo gol u poslednjem minutu i uzeli Zvezdi već viđenu pobedu. Sjajno je bilo i očekujem i sutra takvu atmosferu, rođendansku. Crvena zvezda je veliki klub, naravno favorit, ali imamo i mi svoje prednosti i verujem da možemo do pozitivnog rezultata, optimista je Stefan Bukorac.

Ž. Milenković / Kurir sport