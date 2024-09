TRENER PARTIZANA GRMI! Stanojević: Nisam zadovoljan jer nismo doveli napadača

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević izjavio je danas da je nedovođenje još jednog napadača značajna mana, koja limitira načine na koji crno-beli mogu da igraju.

"Nisam srećan i zadovoljan jer nismo doveli napadača. Đorđe Jovanović je odličan igrač, ali tražimo napadača drugih karakteristika. Nastavljamo da se borimo. Želeo sam da igramo na više načina, znam kako ćemo u nedelju da igramo", naveo je Stanojević na konferenciji za novinare pred sutrašnju utakmicu sa OFK Beogradom, a preneo B92.

Stanojević je dodao kako je Partizan želeo da dovede napadača Železničara iz Pančeva Lazara Romanića, koji je postigao četiri gola na šest odigranih utakmica ove sezone, ali da do dogovora nije došlo.

"Krucijalna stvar je napadač, on nije doveden. To nam je minus. Imali smo želju da dovedemo Lazara Romanića. Imali smo fer-plej odnos, on je imao želju, ima svoje ambicije. Nije mu prioritet novac, pokazao je karakter. Želim mu sve najbolje", naveo je Stanojević.

Stanojević je naveo kako je neigranje evropskih takmičenja uticalo na manjak pojačanja, jer klub nije dobio novčane nagrade koje igranje u evropskim takmičenjima pruža.

"Evropa nam nedostaje zbog finansijskog aspekta, kao i takmičarskog. Pojačali bismo se da smo igrali Evropu", dodao je Stanojević.

Trener Partizana je rekao da ih protiv OFK Beograda čeka teška utakmica, koja bi mogla da pokrene pozitivne promene u timu.

"OFK Beograd ima ozbiljan tim, imaju dosta mladih igrača i dobrog trenera. Znamo šta nas čeka. Znači nam mnogo ova utakmica, ne samo zbog derbija, već da uhvatimo pozitivan talas", rekao je Stanojević.

Partizan će gostovati OFK Beogradu u nedelju u 19.00, na stadionu "Kraljevica" u Zaječaru, u osmom kolu Superlige Srbije.

Partizan se nalazi na šestom mestu tabele sa 11 osvojenih bodova u šest utakmica, dok je OFK Beograd na četvrtom mestu sa dve odigrane utakmice više.

