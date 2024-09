PREDRAG MIJATOVIĆ UDARIO NA ZVEZDU REALA: Mora da se smiri! Navijači su veoma razočarani njegovim ponašanjem

Praktično ne postoji stadion u Španiji, osim "Santjago Bernabeua", na kome navijači ne zvižde Vinisijusu Junioru.

No, izgleda da i u domu Reala među pristalicama ovog kluba postoji sve manje razumevanje za postupke brazilskog napadača.

Vinisijus je u pobedi protiv Real Sosijedada (2:0) postigao prvi gol iz penala, a potom otrčao ka navijačima protivničkog tima i pokazao im da ćute, a zatim je uperio prst u njih.

Navijači domaćeg tima su tako reagovali na konstantne prigovore Brazilca ka sudijama. To nije bilo sve, nego je Vinisijus u jednom trenutku nasrnuo na protivničkog fudbalera, ali je to prošlo nekažnjeno. Usledili su zvižduci domaćih pristalica, što je dodatno iritiralo Brazilca koji im se osvetio pokazujući im da ćute.

No, nisu samo navijači Sosijedada bili razočarani njegovim postupkom. U jednom TV programu posle utakmice legenda Reala Predrag Mijatović je rekao da Brazilac nervira i navijače "kraljevskog kluba".

"Mora malo da se smiri nakon svega što se dešavalo u prethodnim mesecima. Veoma sam razočaran njegovom proslavom. Ne znam zašto to radi. To mu škodi i to dosta. Dosta ljudi s kojima sam razgovarao i koju su navijači Reala su veoma razočarani njegovim ponašanjem", rekao je bivši as Partizana i Reala.

Vinisijus je u prethodnom periodu često bio na meti rasističkih napada protivničkih navijača. Mnogi smatraju da je upravo Vinisijus iritirao neke od tih situacija svojim bezobraznim ponašanjem.

Nakon silnih uvreda i svega što je doživeo na španskim stadionima, zvezda Real Madrid je napravila haos izjavom za brazilske medije.

"Ako se do 2030. godine ne reši problem rasizma u Španiji, onda joj treba oduzeti Svetsko prvenstvo. Volim Španiju, ali kako neko može da se oseća sigurno pored toliko rasista", poručio je Vinisijus.

Ta izjava je imala veliki odjek u Španiji, a reagovali su i reprezentativci Španije iz Reala, koji su osudili njegov stav.

