Za početak, 18 utakmica po kolu. Utisak je da će se odvijati velika borba, kako za mesto u top osam koje vodi direktno u osminu finala, tako i za jednu poziciju od devetog do 24, koja garantuje doigravanje za osminu finala. To bi na papiru, prema procenama stručnjaka iz UEFA, trebalo da učini Ligu šampiona neuporedivo zanimljivijom i da svaki meč ima veliku takmičarsku draž. Videćemo kako će to sve izgledati u praksi.