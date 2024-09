"Kad bih rekao nešto loše to bi bila laž. Ljudi oko mene bi znali da lažem, ja to sigurno neću. Zdravko je sigurno uticao na moju menadžersku karijeru, pomogao mi je na samim počecima. Doveo je Olma, da nije bilo Mamića ne bi bilo ni Olma. Čvrste temelje Dinama je napravio Mamić i to mu niko ne može uzeti. To bi bilo glupo reći. Ne ulazim u sudske procese šta je radio, a šta ne. Kad govorimo o menadžerskom poslu dovođenju i prodaji igrača može mi biti samo uzor", rekao je Bara u podkastu "Inkubator".