Vojin Serafimović i Lazar Stojanović su na taj način produžili ugovore do 2028, a Luka Đorđević do 2026. godine.

– Takođe, zbog svega ovoga imam i u sebe mnogo poverenja, stekao sam samopuzdanje i to mi mnogo znači. Posebno za poziciju na kojoj igram, već imam 18 nastupa za prvi tim, nije mala brojka za moje godine. Trudiću se da nastavim u istom ritmu, odnosno da budem još bolji. Igrama u klubu stigao sam i do debija za mladu reprezentaciju Srbije, a to je zaista jedinstven osećaj.