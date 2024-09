Fudbalski klub Partizan ima novog sportskog direktora pošto je danas u Humskoj ulici i zvanično promovisan Ivica Iliev.

Ovo će biti njegov treći mandat na funkciji glavnog operativca sportskog sektora, a ovog puta nasledio je Ivicu Kralja.

Tim povodom je održana i konferencija za medije na kojoj se Ivica Iliev obratio novinarima:

"Prošlo je malo više od dve godine, od kako sam otišao sa ove pozicije i ponovo sam tu. Kada se dese promene na ovom nivou, to u većini slučajeva znači da su teški momenti. Nažalost, tako je i ovog puta. Želeo bih da pojasnim, pre svega navijačima Partizana, moje viđenje situacije i moje azloge zašto sam se vratio, kao i šta želim da napravim u našem klubu - rekao je Iliev i potom dodao:

- Sada je situacija lošija nego kada sam prvi put dođao 2015. godine, ali ne zbog prvog tima. Mnogi ljudi znaju, mnogi ne, a ona je ključni razlog loših rezultata, to je razjedinjenog sportskog sektora. Temelj i baza kluba je bila omladinska škola, gde smo bili 10 godina ispred svih, a sada smo iza mnogih. To je period oporavka koji ne može da se oporavi za godinu ili dve. Imamo plan i ideje, kako ćemo to promeniti. Želim da zavežem jak čvor koji će povezati Partizan i Teleoptik koji će biti teško razvezati čak i kada mnogi od nas više ne budu ovde.

Ivici je žao što Partizan više ne izbacuje mlade fudbalere, kao što je to bio slučaj proteklih godina.

- Teško mi je bilo da gledam da Partizan ne izbacuje igrače kao što smo radili mnogo godina unazad. Sada imam mnogo više iskustva i znanja, ali ne i manje energije. Energija je nepresušna, ali jedva čekam da krenem. Suzdržavam se, ali bljuvao bih vatru ovde. Trudim se da budem smiren, ali želim toliko toga da uradim i jedva čekam da počnem. Žao mi je što sam došao tek sada kada je kraj prelaznog roka i ne mogu da reagujem. Prethodnih sezona smo bili svedoci da su mnogi igrači zavisili od onih velikih, jednog ili dva. Ali više ih nemamo i zato smo tu gde jesmo. Nemamo više tandema kao što su Leonardo i Đuršević, Suma i Rikardo. Mogu da garantujem da ću za dva prelazna roka napraviti tim koji će biti konkurentan našem najvećem rivalu i u Evropi. Tako sam govorio i ranije, ljudi su mislili da sam smešan, ali je ceo sportski sektor bio razjedinjen. Ko je kriv, ostavićemo u nekom prošlom vremenu.

Hrabro je Ivica Iliev dao obećanje svim navijačima Partizan.

- Mogu da pričam o meni, i već od sutra ćete videti velike promene u sportskom sektoru. Tu pričam o svim selekcijama. I za sve ću biti odgovoran ja. I sve negativno, hoću da uperite prst u mene. Ako neko bude radio iza leđa, neću se libiti da to javno podelim sa svima vama. Došao sam i zbog trenera Stanojevića, jer je u meni probudio strast i želju. Trenutak kada me je klub pozvao, nisam se nijednog trenutka dvoumio. Zato što volim ovaj klub i zato što sva ova patnja definiše navijača Partizana. To je ta ljubav. Možda sam zbog toga lud. Ali ne postoji navijač Partiazna koji nije lud. Hajde da se svi ujedinimo i da ponovimo 2017. Svako ko bude bio izvan mojih pravila, biće bivši član ovog kluba".

Govorio je Iliev i o navijačima Partizana koji ne dolaze na stadion u Humskoj.

- To me najviše boli, a ja sam dete koje je igralo u momentu kad su naši navijači bili najdominantniji i mene lično nosili do pobeda. To mi sve teško pada. Ne volim da se mešam, jedino mogu da se nadam da ćemo našim rezultatima pogurati njihov povratak.