"Reći ću ti ja šta je suština. Danas čitam izjavu Ivice Ilieva. On zna koliko ga svi volimo, sve je to u redu, ali opet pominje da su mu potrebna dva prelazna roka. Kao da su prelazni rokovi ti koji su osnovni i jedini posao sportskog direktora. Dok to tako bude, nigde ih neće biti jer da je to tako, da je to jedini posao sportskog direktora onda ti on ne treba. Samo odabereš kvalitetne menadžere i oni će da odvode i dovode igrače i ništa više. Mora da se napravi sistem, oni nemaju sistem", rekao je Ranko Stojić.