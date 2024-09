Trener fudbalera Totenhema Ange Postekoglu odbacio je danas kritike na izjavu da "uvek osvaja trofeje u drugoj godini u nekom klubu", rekavši da je to istina i da namerava to da ponovi i sa londonskim klubom.

"Upravo sam izneo činjenicu i da li treba da lažem i kažem da se to nikada ne dešava? Zbunjuje me što ljudi prave veliku stvar od toga. Iz nekog razloga, to je uznemirilo mnoge. Da li stvarno mislite da se hvalim? Kako da odgovorim na nešto što je istina. Da li da kažem: 'Zapravo, nije bilo toliko važno, to su bila laka takmičenja i to ne znači ništa'. Nešto ste postigli i zar ne treba da kažete: 'Da, jesam i nadam se da ću ponovo' ", rekao je Postekoglu, preneo je Skaj.