Čekamo vrhunski svetski film koji će na platnu da predstavi sve ono što je Toto učinio na terenu. Do tada, prisećamo se njegove životne priče koja je potpuno neverovatna .

Skromni momak sa Sicilije za godinu dana prešao je put od drugoligaškog fudbalera do najboljeg strelca Mundijala 1990. godine. Heroj Italije, koji je svojim igrama zapalio Apenine, nakon velikog takmičenja brzo je pao u fudbalski zaborav. Ovo je priča o „magičnim noćima" popularnog Tota, koji donosi RTS .

Magične noći Tota Skilaćija, ovo je bio naslov jednog novinarskog teksta u kojem je opisan nastup italijanskog napadača na Svetskom prvenstvu 1990. godine. Salvatore Toto Skilaći je fudbaler koji je za manje od godinu dana prošao put od anonimnog napadača drugoligaške ekipe do najboljeg strelca Mundijala, i koji je podjednako brzo pao u zaborav.

Mesina je u to vreme bila na pragu ispadanja u četvrtu ligu (Serija C2) i činilo se da ništa nije moglo da spasi klub. Ipak, sa Skilaćijem u timu, Mesina je za samo tri godine došla do Serije B i postala stabilan drugoligaš. Skilaći je važio za napadača za koga nije morala da igra cela ekipa.

On je savršeno koristio malobrojne šanse, dok se odlično kupio „otpatke" u šesnaestercu i te ničije lopte slao u protivničku mrežu. Sve te kvalitete Skilaći će u punom sjaju pokazati nekoliko godina kasnije.

Igre u Mesini privukle su pažnju i Juventusa koji u to vreme nije postizao impresivne rezultate. Dino Zof, koji je sedeo na klupi „Stare dame" doveo je Skilaćija u svoje redove i nije se pokajao. Već u prvoj sezoni (1989/90), Skilaći je postigao 15 golova i bio je jedan od najboljih strelaca prvenstva, iza Van Bastena, Roberta Bađa i Dijega Maradone.

„Azuri" su se dosta mučili protiv slabijeg protivnika i nikako nisu mogli da nađu put do gola Austrije. Skilaći je u 76. minutu zamenio Karnavalea, a samo dva minuta kasnije uspeo je da zatrese mrežu protivnika. Skilaći je iskoristio nabavicanje Vijalija i glavom postigao gol koji je, kako se ispostavilo, bio jedini na meču. Erupcija oduševljenja produžena je nakon poslednjeg sudijskog zvižduka jer je Italija kao domaćin zabeležila prvu pobedu na Mundijalu.

Za godinu dana od drugoligaškog fudbalera do heroja nacije

Odlične igre iz grupne faze, u kojoj je postigao dva gola, Skilaći je nastavio i u eliminacionom delu Mundijala. Italija je meč osmine finala igrala u protiv Urugvaja. U teškom meču ponovo se Italija mučila da slomi otpor protivnika. Kada nikome drugom to nije pošlo za nogom, uspelo je Skilaćiju, koji je u 65. minutu načeo mrežu Urugvaja. Plasman u četvrtfinale drugim golom na meču overio je Aldo Serena.

Na Apeninima je u tim trenucima vladala prava „Toto-manija". Mediji su ga proglašavali novim Paolo Rosijem ili Đuzepe Meacom, napadačima koji su prethodno vodili „Azure" do titula svetskog šampiona.

Ipak, do novog finala trebalo je pobediti branioca titule, reprezentaciju Argentine. „Gaučose" je predvodio Maradona, a utakmica se igrala na njegovom terenu, u Napulju, gde navijači nisu mogli svim srcem da navijaju za Italiju, jer je ljubimac tog grada predvodio suparničku reprezentaciju.

Kada je bilo najteže, ponovo je na scenu stupio Toto. On je ponovo iskoristio „otpadak" i golom u 17. minutu, doveo je „Azure" do vođstva. Bila je Italija jednom nogom u finaalu, ali u 67. minutu, nakon asistencije Maradone, Kaniđa poravnjava rezulztat. Do kraja nije bilo više golova, tako da su finalistu odlučivali penali.