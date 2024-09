"Malo me strah kad sam video Štutgart kako je odigrao usred Madrida, nadigrao je Real. Po svim parametrima je bio iznad Reala i taj broj šansi što je napravio, to je da se dobro zamislimo. Nije slučajno bio vicešampion Nemačke, pokazali su da su hrabri, ofanzivni. Imali smo poseban fokus na toj utakmici. Naši protivnici su stvarno veliki klubovi, veliki timovi", rekao je Terzić.

"Tek sad sa ove distance vidimo koliko je bio prost onaj prethodni sistem Lige šampiona, koji se zvao tako, a sad vidimo da je ovo prava Liga šampiona. Pravi se tabela od 36 klubova, malo je bilo nejasno, kao i mnogima. Kako će izgledati, ko s kim igra. Do samog žreba su nas zapitkivali je l ovo grupa ili nije. Nisu mogli da shvate da ako igramo mi protiv nekih, da drugi ne. Jeste sistem bio komplikovan za shvatiti, ovo je spektakularno takmičenje, format. Ovo je prava liga, pomalo me strah kad sam video kad je počelo", rekao je čelnik Zvezde.

"Pa... Želim da verujem da možemo da pobedimo, to je osnova, sećam se te utakmice '84 godine kad je Rajko Janjanin dao tri gola, bio sam na stadionu. Videćemo, okej, vi novinari, navijači volite da povlačite paralele, da budite emociju kod navijača. To je istorija koja mora da se poštuje, organizovaćemo sutra da veliki broj igrača dođe, da odšetaju i dobiju aplauz. Ali drugačija su vremena sada u odnosu na tada. Mi smo fokusirani da damo maksimum sutra, ne smemo da pretimo, ali moramo da damo maksimum, imamo dobar tim, fenomenalnog trenera", poručio je Terzić.

"Voleo bih da sve najbolje srpsko bude u Crvenoj zvezdi. Mi često uzmemo spisak reprezentacije gledamo ko bi dobro došao u Zvezdi, ko? Često pitaju prijatelji, sinovi, pitam ko je bolji da igra Zvezda ili reprezentacija Srbije. Voleo bih da ima više reprezentativca, ali nama su najskuplji domaći igrači, one koje mi želimo da dovedemo. Luka Jović i Filip Kostić, vidite im plate. To Zvezda ne može. Najveća plata koju Zvezda može da da je 1.250.000 evra, to je gornja granica. To je godišnja plata za najplaćenijeg igrača. Dovodićemo sve bolje i bolje igrače, polako", rekao je Terzić i otkrio budžet.