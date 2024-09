– Prvi ugovor sa Čukaričkim sam potpisao pre tri godine, godinu dana kasnije sam produžio ugovor. Sada je opet na red došao produžetak, ovoga puta do 2027. godine. Dosta toga se dešavalo u međuvremenu, ali sam imao ogromnu podršku uprave kluba i ovom prilikom želim na tome da im se zahvalim. Naporno sam radio, trudio se da sebe nadogradim kao igrača i kao ličnost. Verujem da sam zaslužio da produžim ugovor, a to je veliki podsticaj za dalji rad i napredak. Hvala i svim trenerima u prethodnom periodu, ali i saigračima – kazao je Andrej Bačanin po potpisivanju novog ugovora.

– Pre samo dve-tri godine sam skupljao lopte na utakmicama prvog tima, tada sam maštao o tome da momci na terenu postanu moji saigrači. Zbog pozicije na kojoj igram, najviše sam gledao Marka Docića, on je lider i vođa ovog tima u svakom smislu te reči. Trudiću se da što više naučim od njega, on je zaista veliki igrač i legenda Čukaričkog.

– Iskreno, to tada je bilo nešto moje. Pre utakmice sam pričao sa tatom, on mi je kazao da probam to da uradim, videli smo ranije da golman ne bude uvek najbolje postavljen. Plan je bio da malo više gađam drugu stativu, kad sam pogodio osećaj je bio neverovatan. Svakako je to bio najlepši gol u mojoj karijeri.