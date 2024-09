"Mislim da smo odigrali jednu dobru utakmicu. Igrali smo protiv dobrog protivnika, ono što je rešilo to su dva gola koja sigurno ne smete da primate, pogotovo ne na ovom nivou. Jednostavno nije lako vratiti se, drugačije je kad imate rezultat 0:0 i drugačije protivnik igra, a drugačije kada imate zaostatak. Reakcija je bila dobra, nastavili smo da igramo onako kako smo želeli. Mislim da smo odigrali dosta dobro protiv jedne jako dobre ekipe. Koštaja su nas dva baš jeftina gola... To ne sme ni na treningu da se primaju takvi golovi, a kamoli na ovom nivou. Ali to je fudbal, fudbal je igra grešaka, idemo dalje".