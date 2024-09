- Malo smo popustili u prvih 25 minuta, izgubili koncentraciju i fokus, te prelako njima poklonili neke lopte u opasnoj zoni, a oni to znaju da kazne. Posle toga krećeš uzbrdo da trčiš, a imaš 0:2 kod kuće. Dobro smo izašli u drugom poluvremenu, pokazali da imamo kvalitet. Oni su se zatvorili i čekali kontru. Mi stvarali šanse za gol, pogotovo iz prekida gde smo bili izuzetno opasni. Samo sam čekao da lopta uđe u gol. Možemo još mnogo stvari da popravimo i biće to dobro - počeo je Elšnik.

- Nisam očekivao da ću da igram na levom beku, ali se Mimović povredio i nadam se da je dobro. Ne smeju te stvari da nas iznenade, jer smo profesionalci. Pitali su me da li mogu da odigram na levom beku, rekao sam da ću dati sve od sebe da pomognem ekipi. Imao sam jednog dobrog trenera koji me je u teoriji naučio da igram na svim pozicijama, ali u praksi je to drugačije kretanje, trčanje. Mislim da sam odradio dobar posao, ali mi je žao što nismo ostvarili pozitivan rezultat. Naravno, bolji sam u sredini. Ušao sam dobro u utakmicu, osećao se komforno, ali treba se žrtvovati za ekipu - zaključio je Elšnik.