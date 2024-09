"Imali smo jednog trenera, neću reći koga, koji nas je postavio u formaciju. On je hteo da dva napadača prate bekove i da se onda ponovo vraćaju nazad. To nije funkcionisalo. Zato nas je Dušan skupio pre utakmice i rekao: 'Ne obraćajte pažnju na to, igrajte 4-3-3, to smo mi.' Uradili smo to na terenu i trener nije ni primetio. Imao je to u sebi, on je obožavao fudbal", rekao je Long.