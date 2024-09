U prvom kolu Lige šampiona na domaćem terenu, na stadionu Marakana crveno-beli se nisu proslavili. Doživeli su poraz od gostujuće ekipe iz Portugalije. Mnogi su očekivali da će Zvezda napraviti veliki preokret, ali do toga nije došlo, na razočarenje njihovih navijača.

- Svako je priželjkivao pobedu ili remi Crvene zvezde, ali nažalost nije se desilo. Zvezda ima za čim da žali, nije bila nadigrana, nije bila u podređenom položaju svih 90 minuta. Platila je kaznu tih 20 minuta lošeg početka, govorio je o tome i trener Milojević na konferenciji sinoć, gde su bez nekog razloga prepustili posed Portugalcima, da oni imaju loptu, a kada imaju loptu i posed onda su najjači. Nesrećno je primljen taj prvi gol, Rade Krunić je hteo da izbije loptu, ona je pogodila Turčina i otišla u gol, drugi gol ide na dušu malo golmanu, mada je moje mišljenja, video sam i sudskog eksperta Jokića da je na jednoj televiziji komentarisao da je sudija Majkl Oliver stvarno imao neujednačen kriterijum, jedan blagi kontakt je karakterisao kao faul i onda je igrač kvaliteta Kokčua to lako rešio, uhvatio našeg golmana na krivoj nozi, to je bilo već 2-0 i bilo je teško posle toga vratiti se. Iako je drugih 45 minuta Zvezda bila ta koja je bila dominantna, statistika kaže da su imali više šuteva na gol i posed, ali nisu stigli do izjednačenja.