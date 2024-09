O čemu se zapravo radi? Kakav je to fenomen Zvezdinog navijača modernog doba? Da li je reč o tome da je beogradska publika razmažena i da je sita sportskih događaja? Da nisu više gladni i sada bi da biraju. Isto se može reći i za one iz provincije, da ne misle Beograđani da su Bogom dani, iz daljih delova Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije, Hrvatske... Jedino to je logično objašnjenje. Ulaznice nisu bile skupe, protivnik je imao ozbiljan renome, a vreme je bilo idealno za noćni sportski izlazak. Do pre samo nekoliko godina interesovanje za ovakve utakmice bilo je ogromno. Pa, Crvena zvezda je protiv Rudara iz Velenja, u leto 2009. godine na Marakani imala 42.000 ljudi! Punili su Marakanu i Bate Borisov, Gent, Braga... A, sada, isto toliko, kada je u goste stigla jedna velika Benfika.