– Mogu da budem zadovoljan onim što smo napravili do sada, ali nismo dostigli vrhunac, tek se podižemo iz utakmice u utakmicu. Verujem da ćemo tek pokazati sav svoj potencijal u narednom periodu. Trenutno smo treća ekipa po efikasnosti u Super ligi, ali nije to ništa čudno, Čukarički je uvek bio ekipa koja igra na gol više, želi da dominira. I to mi savršeno odgovara, s obzirom na to da sam ofanzivan igrač. Nedostajalo mi je takmičarskog ritma, baš kao i ekipa sve bolje se osećam, sve spremnije. Ali, ne razmišljam toliko o invdividualnom, koliko o timskom učinku. Ukoliko ekipa igra dobro i beleži očekivane rezultate, doći će i učinak nas pojedinaca do izražaja.