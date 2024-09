Biće to prilika da crno-beli okrenu sezonu posle lošeg starta, ispadanja iz evropskih kvalifikacija i tri uzastopna loša rezultata u domaćem prvenstvu (remi bez golova protiv IMT-a i Vojvodine i poraz od OFK Beograda 3:2).

Đurovski je tokom svoje karijere igrao i za Crvenu zvezdu i za Partizan, a sada veruje da će crno-beli uprkos prognozama doći do pobede.

“Mislim da će Partizan da pobedi Zvezdu u derbiju. Oba kluba su brend i derbi je posebna utakmica, nebitno da li je neko od rivala prvi ili poslednji. Smatram da Partizan može da pobedi i da mu je to dobra prilika da se vrati u život. Oduvek navijam za Zvezdu, ali volim i Partizan. Dok sam bio u Zvezdi, nisam voleo crno-bele, jer to je logično, Ali, u Humskoj sam proveo četiri godine i bilo mi je fenomenalno. Sada smatram da će Partizan pobediti i to ćete videti u ponedeljak“, rekao je Đurovski za "Informer".