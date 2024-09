Dijego Košta je na zalasku karijere, ima 35 godina i odlučio je da se vrati u domovinu i da tamo stavi tačku. Trenutno igra za Gremio i bez obzira na to što je iskusan, što je prošao kroz dosta toga u svojoj bogatoj karijeri svoj temperament nije promenio. Usred utakmice je počeo da davi jednog mladog fudbalera i malo je nedostajalo da dođe do još većeg haosa.

Pošto se vraća iz povrede klub je odlučio da ga pošalje na utakmicu drugog tima, odnosno igrača do 20 godina kako bi ušao što pre u ritam. Nije se to završilo onako kako su zamislili u klubu. Posle jednog faula je došlo do sukoba. Košta je završio na zemlji, onda je ustao, zaleteo se ka mladom fudbaleru i odmah ga uhvatio za vrat.