- Ja sam tek sada čuo da se nešto dešavalo, ne znam uopšte ništa o tome. To ne mogu da komentarišem - počeo je priču Milojević, pa se osvrnuo na sam meč koji sledi:

- Specifično je da igramo derbi, to je jako bitna utakmica, znamo šta znači derbi. Ali se sve utakmice spremaju na isti način. Posle odigrane utakmice u četvrtak imali smo kadrovskih problema, videćemo u hodu šta ćemo i kako ćemo. Do samog početka neću doneti odluku koji tim ću izvesti na teren. Spremni smo. Mimović se povredio, sreća u nesreći neće dugo odsustvovati sa terena. Dosta su nam stvari porećene, ali šta da radimo, i to je fudbal. Ne bih da licitiram imenima, videćete sutra šta smo pripremili.