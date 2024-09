- Stadion Partizana je u katastrofalnom stanju. Očigledno je da tu već godinama niko nije ozbiljno ulagao. Fasada otpada, unutrašnji delovi su zapušteni, i to svi znaju - od navijača do funkcionera kluba. Samo je loža renovirana, dok ostatak stadiona zahteva ozbiljne radove. Ako se već grade novi stadioni širom Srbije, mislim da je krajnje vreme da se nešto ozbiljno preduzme i sa Partizanovim stadionom. On je jedan od simbola srpskog fudbala i zaslužuje bolje - izjavio je Gajić.